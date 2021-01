Les fans d’EMMERDALE sont dégoûtés après que Paul Ashdale ait brutalement attaqué son fils Vinny dans le village lors de sa propre fête de fiançailles.

La dépendance au jeu – qui est jouée par l’acteur Reece Dinsdale dans le feuilleton ITV – a été proposée par Mandy Dingle dans l’épisode de ce soir, mais lorsque Vinny l’a interrogé sur le fait de ne pas lui parler de son jeu, Paul a attaqué Vinny.

Alors que Vinny interrogeait Paul à l’extérieur, il a fait rage: «Que voulez-vous que je fasse – l’humilier en disant non avant de se lancer dans Greased Lightning?

Vinny lui a dit: «Je comprends comment avec Liv vous avez profité de tout ce qui concerne l’épilepsie.

«Vous avez menti sur les réunions, vous avez menti sur qui vous êtes Alex, alors pourquoi ne menteriez-vous pas à ce sujet?

«Pensez-vous vraiment que je mentirais à propos de quelque chose comme ça? dit Paul.

«Je ne l’ai pas fait. Êtes-vous déterminé à aggraver une mauvaise situation? Quand es-tu devenu une telle épine dans mon flanc?

«Je n’ai pas du tout besoin de vous – vous poussez et vous poussez et vous poussez et puis vous avez l’air surpris quand vous vous retournez et que quelqu’un vous donne ce que vous demandez.

Avec cela, Paul a attrapé un stand de plantes dans le jardin et a attaqué Vinny avec lui en le jetant au sol.

Il a ensuite violemment donné un coup de pied à son fils dans le dos pendant que Vinny le suppliait d’arrêter.

Pendant ce temps, Mandy célébrait ses fiançailles dans le pub avec Lydia et Bob, ignorant que son fils était brutalement attaqué à l’extérieur.

Alors que Vinny venait aussi, Paul lui disait de respirer à travers la douleur – et d’agir comme si tout était normal.

Il a dit: «Je suis désolé mais vous m’avez poussé. Je ne fais pas d’excuses, je dis juste.

« Je lui dirais. Je vais lui dire tout ce que j’ai fait – tout cela. Mais pas maintenant l’humeur dans laquelle elle est, je ne peux pas. Je lui dirai demain, je lui dirai tout demain. Un nouveau jour – pas de secrets, pas de mensonges. Elle saura tout.

Les téléspectateurs ont été écœurés par les scènes.

L’un d’eux a écrit: « Si Mandy savait ce que Paul faisait à Vinnie, elle le tuerait. »

Un second a dit: « Paul n’a aucun remords. Cette b ***** d vicieuse. »

Un autre a ajouté: « Vinny a vraiment besoin de parler à Mandy de la violence de Paul. S’il peut le faire à son fils, il peut très facilement battre Mandy aussi. »