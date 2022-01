Les fans d’EMMERDALE sont convaincus que Belle Dingle tombera enceinte du bébé d’Ellis Chapman.

Le 50e anniversaire d’ITV approche à grands pas et les patrons ont confirmé qu’un nouveau bébé arriverait pour l’un des personnages juste à temps pour les célébrations.

Ellis va quitter le village et les fans pensent que Belle va découvrir qu’elle attend son bébé[/caption]

Les fans se demandent qui est la future maman, et maintenant certains ont conclu que ce serait Belle (Eden Taylor-Draper).

Le personnage s’est récemment engagé dans une relation avec Ellis (Aaron Anthony), mais avec la nouvelle qu’Aaron a quitté le feuilleton, les téléspectateurs d’Emmerdale pensent que Belle découvrira qu’elle est enceinte juste au moment où il quitte le village.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « Si Belle tombe enceinte, j’espère qu’ils n’ignoreront pas ses problèmes de santé mentale. »

Un autre a ajouté : « Belle ? Ellis est sur le point de sortir. Ils semblent raviver les choses. Est-ce qu’Ellis est sur le point de mourir alors que Belle tombe enceinte ?! »

Un troisième a tweeté: « Oui, je suis là pour que Belle tombe enceinte, elle a besoin d’un autre scénario et elle fera une maman incroyable. »

Emmerdale fêtera son 50e anniversaire en octobre, et lors d’un récent événement presse, la productrice exécutive Jane Hudson a déclaré : « Un nouveau bébé arrivera à Emmerdale avant la fin de l’année.

« Je pense que cela ne veut rien dire car il y a tellement de personnages féminins dans la série, mais il y aura une nouvelle arrivée avant la fin de l’année.

« Il va probablement y avoir une naissance dans le mois anniversaire peut-être !

« Les bébés dans les savons naissent soit lors des célébrations du programme, soit à Noël, il va donc y en avoir un. »

Le Sun a révélé le mois dernier qu’Aaron quittait son rôle d’Ellis après le lancement d’une enquête de course contre deux des plus grandes stars du feuilleton.

Une source nous a dit : « Aaron est amèrement en colère contre cette situation et il a fallu le persuader de revenir à Leeds pour filmer ses scènes ces derniers mois.

«Il a fait quelques tournages au cours des deux dernières semaines, mais il est entendu que ces scènes seront les dernières.

«Il a exprimé très clairement ses opinions sur les allégations et sur la manière dont les enquêtes ont été traitées par les patrons. Il sent maintenant que sa position dans la série est intenable.

Emmerdale est diffusé sur ITV et est disponible sur ITVHub.

