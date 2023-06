Les fans d’Emmerdale sont convaincus d’avoir résolu qui a attaqué Caleb Milligan après un indice de « cadeau »

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus d’avoir résolu l’identité de l’attaquant de Caleb Milligan après avoir repéré un énorme indice.

Le plan de Caleb pour éliminer Kim Tate a été exposé et a laissé de nombreux habitants se sentir trahis, ce qui a abouti à être poussé du bord d’une falaise par un autre habitant du village.

TVI

Caleb est finalement rattrapé par lui alors qu’il était poussé d’une falaise[/caption] TVI

Il a été laissé pour mort mais qui a tenté de l’assassiner ?[/caption] TVI

Les fans pensent connaître le tueur alors que Caleb se bat pour sa vie[/caption]

Caleb a été laissé pour mort et retrouvé gisant inconscient au pied d’une falaise.

L’identité de l’agresseur est restée un secret pour les téléspectateurs.

Mais il est apparu que Caleb a eu un aperçu de son agresseur alors qu’il se retournait avant d’être poussé hors du bord.

Les fans sont convaincus que le fils de Caleb, Nicky, est à l’origine de la tentative de meurtre.

S’adressant à Reddit, un utilisateur a déclaré: « Je vais dire que c’est Nicky qui a fait ça à Caleb. Il n’est pas là en ce moment, et ils ne l’ont pas montré à l’écran pour vous faire croire que c’était lui. C’est peut-être trop évident, mais je vais m’y tenir.

Un autre a convenu: «Je suis totalement d’accord avec vous sur le fait que Nicky. Non seulement Caleb l’a (d’une manière ou d’une autre) forcé dans une situation qu’il n’avait finalement pas l’estomac pour suivre, mais il a ensuite frappé Nicky au visage.

« Son propre fils. Dans la foulée, cela a coûté à Nicky la seule relation amoureuse qu’il souhaitait vraiment, avec Ally.

«Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire qu’il avait le plus de motifs, car il a fait partie de cet horrible plan de vengeance le plus longtemps.

« Caïn et Charity sont les plus instables des autres suspects, mais cela me surprendrait s’il s’agissait en fait de l’un d’eux. Pour moi, c’est trop évident.

Les téléspectateurs d’Emmerdale savent que Caleb a forcé son fils Nicky à se séparer de sa vengeance en épousant Gabby Thomas.

Nicky a supplié son père d’abandonner son plan de vengeance mais il ne l’a pas remarqué.

Nicky s’est-il enfin vengé de son père ?

Parmi les autres résidents considérés comme suspects de l’attaque de Caleb figurent Moira Dingle, Cain Dingle, Chas Dingle, Will Taylor, Mackenzie Boyd et Leyla Harding.

Juste avant que Caleb ne soit poussé, il a dit aux résidents ce qu’il pensait d’eux lors d’une confrontation tendue au pub The Woolpack.

Se confrontant à eux tous, Caleb prend des coups verbaux à chacun d’eux jusqu’à ce qu’un Chas exaspéré le jette hors du bar.

Mais lequel d’entre eux a été poussé à la violence ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV et ITVX.

TVI

Nicky refuse de suivre le plan de vengeance de Caleb[/caption] TVI

Caleb en veut à son fils pour ne pas avoir épousé Gabby[/caption] TVI

Nicky est-il l’agresseur ?[/caption]