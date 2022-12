Les fans d’Emmerdale sont convaincus d’avoir résolu le prochain complot de meurtre de soap alors que Matty commet une grosse erreur

Les FANS d’Emmerdale ont été convaincus que Matty Barton pourrait faire face à une fin macabre dans le feuilleton après ses dernières bouffonneries.

Au cours du dernier épisode de l’émission ITV, Matty a finalement découvert la vérité sur Kyle et exactement pourquoi Cain Dingle a été emprisonné pour le meurtre d’Al Chapman.

Matty s’est-il mis dans le pétrin ?[/caption]

Les fans pensent avoir compris son destin[/caption]

Après avoir rendu visite à Cain en prison, Matty a trompé Mackenzie pour qu’il divulgue toute la vérité sur ce qui s’est passé le jour où Al a été abattu.

Lorsque Matty a réalisé la vérité, il a insisté pour que Moira et Amy reviennent de leur vol, après s’être enfuies pour prendre un peu de temps après les conséquences immédiates des événements.

En parlant à Moira au téléphone, Matty lui a dit que si elle ne retournait pas dans les Dales, il retournerait à l’intérieur du Woolpack et exposerait la vérité à leurs amis et à leur famille.

Un Matty furieux a dit à Mack: «Tu dois sortir ton téléphone et appeler ma mère parce que si tu ne le fais pas, je vais entrer et dire à tout le pub que Kyle a tiré sur Al – et ne pense pas que je ne le ferai pas. parce que je suis si proche.

Il a ensuite téléphoné à Moira où il lui a parlé de son ultimatum : « Maman, tu dois rentrer à la maison et amener Amy et Kyle avec toi.

“Mack m’a tout dit, tu dois rentrer à la maison ou je ne sais pas ce que je pourrais faire.”

Mais maintenant, les fans d’Emmerdale sont convaincus que Matty a scellé son propre destin avec ses menaces et qu’il fera face à la colère d’un membre de la famille furieux s’il continue à agir comme il le fait.

S’adressant à Twitter, de nombreux fans ont été irrités par les manières “enfantines” de Matty et ont partagé leurs réflexions sur le comportement de son personnage et sur ce qui pourrait arriver ensuite.

Un fan furieux a déclaré : « Matty est tellement puérile que c’en est pathétique ! Si Cain était encore dans le village, il aurait déjà chassé Matty #Emmerdale.

Un autre a ajouté ce qu’ils pensaient qu’il se passerait si Cain le découvrait : « Cain devrait demander à quelqu’un de battre Matty pour avoir menacé de parler de Kyle.

Un autre a réfléchi: « Est-ce que Matty pense juste à lui-même ici ?! Ils ont emmené Kyle pour que ça ne sorte pas parce que c’était la meilleure option et maintenant il menace de dire à tout le monde s’ils ne reviennent pas ?! #Emmerdale.

Un quatrième a fait remarquer: “Caïn va devenir fou maintenant que Mack vient d’avouer à Matty #Emmerdale.”

Alors qu’un cinquième a mis en évidence certaines incohérences dans les sentiments présumés de Matty : « Matty se soucie tellement de sa mère, de sa petite amie et de Kyle qu’il les fait chanter pour qu’ils rentrent à la maison ou il va parler de la fusillade ? #Emmerdale.

Seul le temps nous dira si Moira reviendra et ce que Matty fera exactement ensuite.