Les fans d’Emmerdale sont convaincus d’avoir découvert la première victime de la tempête meurtrière après un indice très inquiétant

Les FANS sont convaincus d’avoir découvert l’identité de l’une des premières victimes de la tempête de vent dans Emmerdale cette semaine.

Les téléspectateurs d’ITV diffusaient leurs théories en ligne et beaucoup croyaient que l’adolescent Samson Dingle pourrait être l’un des personnages malchanceux à rencontrer une fin macabre aux mains de la tempête tragique.

TVI

Les fans ont prédit que Samson Dingle pourrait mourir dans la série d’épisodes spéciaux de cette semaine[/caption]

Au début de la semaine spéciale d’anniversaire des épisodes, Samson a été vu en train de se livrer à une altercation verbale avec son père, Sam, joué par James Hooton.

Leur relation père et fils s’est de plus en plus éloignée au cours des derniers mois après la révélation que Samson est le père du bébé à naître d’Amelia Spencer.

Jusqu’à présent, les téléspectateurs ont vu Samson rejeter et en vouloir à toute idée d’être impliqué dans la vie du bébé et ne ressentir aucune émotion envers l’enfant, Amelia ou aucune de ses actions au grand désarroi de son père et de sa belle-mère, Lydia (Karen Blick) .

Alors que la conversation s’échauffait, il a été révélé que Samson n’avait pas passé de temps avec la famille après le décès de Faith Dingle.

Sam s’est tourné vers sa femme Lydia pour admettre qu’il commençait vraiment à ne plus aimer Samson ou la personne qu’il devenait alors que Samson s’éloignait alors que la tempête de vent commençait à se lever.

Malgré aucune mention officielle de l’implication de Samson dans les épisodes de cette semaine dans les spoilers, cela n’a pas empêché les fans à la maison de se demander s’il devait arriver à sa fin.

Les fans ont émis l’hypothèse que l’adolescent pourrait soit disparaître, soit être gravement blessé par la tempête, soit faire face à une mort de savon vraiment tragique.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Théorie #Emmerdale: Samson disparaît sur le chemin de voir Amelia et est tué / blessé dans la tempête et est retrouvé trop tard?”





Un autre a ajouté : “‘J’ai honte de toi’ klaxon Samson sous un tas de gravats ou empalé par une girouette alors ?”

Un troisième spectateur a déclaré: “” Je commence vraiment à ne pas aimer ce garçon “… S’il vous plaît, ne laissez pas ces mots être les derniers mots que Sam dit à Samson.”

S’adressant récemment au Mirror, la productrice d’Emmerdale, Jane, a déclaré: “Nous aurons d’énormes cascades, de gros chagrins émotionnels, des secrets, des mensonges, de la comédie et, malheureusement, certains des personnages les plus appréciés du feuilleton perdront malheureusement la vie.”

Emmerdale continue toute cette semaine à 19h30 sur ITV.