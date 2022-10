Les fans d’Emmerdale sérieusement distraits par le nouveau look saisissant de Mackenzie Boyd

Les fans d’EMMERDALE étaient épatés lorsque Mackenzie Boyd a montré un nouveau look saisissant sur le feuilleton ITV hier soir.

Le beau frère cadet de Moira Barton est apparu à l’écran hier soir avec une toute nouvelle coiffure.

TVI

Mack avait une frange plus complète hier soir[/caption]

TVI

Beaucoup ont dit qu’il avait l’air tout droit sorti d’un boys band[/caption]

Mack, joué par Lawrence Robb, s’est retrouvé au centre du drame dans le feuilleton ces dernières semaines après la révélation qu’il avait eu une sordide aventure d’un soir derrière le dos de sa petite amie Charity Dingle (Emma Atkins).

Mack a révélé à Nate Robinson, joué par Jurell Carter, qu’il avait été infidèle à Charity après un moment de folie ivre après que le couple ait ramé sur leur avenir.

Il a été révélé plus tôt cette semaine que la fille mystérieuse que Mack s’est retrouvée impliquée avec Chloe Harris.

Mack a confronté Chloé pour lui dire de le laisser seul et de ne plus le déranger, ignorant que Chloé est secrètement enceinte de leur bébé.

Après que Chloé ait continué à créer de la gêne autour des Dales, Mack l’a coincée dans les toilettes pour femmes de The Woolpack afin de l’avertir sévèrement.

Cependant, Mack ne savait pas que Faith Dingle (Sally Dexter) malade écoutait depuis la cabine.

Malgré le scénario salace, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à commenter le nouveau look saisissant de Mack.

Un fan a commenté: “Mack a l’air d’être dans un groupe de garçons avec cette coiffure ..”





Un autre a déclaré que le look le faisait paraître plus jeune, en écrivant: “Doit avoir un nouveau coiffeur Chas avec sa frange maintenant Mac avec son look de petit garçon.”

Un troisième a ajouté : « Que se passe-t-il avec le barnet de Mac… »

Certains fans l’ont même comparé aux légendes des années 60, les Beatles, affirmant que c’est de là qu’il s’est inspiré pour son nouveau look.

Un téléspectateur a dit: “Que fait Ringo Mack chez les dames?”

Quelqu’un d’autre a fait remarquer: «Pourquoi Mack a-t-il brossé ses cheveux en avant comme un Beatle? Il n’a pas 64 ans !

TVI

Mack s’est retrouvé récemment dans l’eau chaude[/caption]

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h30 sur ITV.