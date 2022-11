Les fans d’Emmerdale “résolvent” le problème de santé derrière le comportement de Bernice Blackstock

Les fans d’EMMERDALE sont devenus convaincus qu’ils ont découvert exactement ce qui ne va pas avec Bernice Blackstock.

Les téléspectateurs du feuilleton d’ITV ont vu Bernice, jouée par Samantha Giles, agir de manière déformée ces derniers temps avec des changements importants dans son humeur et son comportement.

Après s’être sentie de haut en bas avec ses émotions, Bernice s’est inquiétée de souffrir d’une tumeur au cerveau, mais les fans sont convaincus que c’est quelque chose de complètement différent.

Tout est arrivé à un point critique pour le coiffeur lorsque la blague de Bear Wolf lors de son voyage au salon l’a profondément offensée.

Alors qu’elle se penchait sur Bear pour attraper la pomme de douche lors de son rendez-vous, un Bear effronté a plaisanté: “J’espère que vous ne me facturerez pas de supplément.”

Une Bernice stupéfaite a répondu: “Je vous demande pardon”, alors qu’elle l’accusait d’avoir fait un commentaire suggérant qu’elle était “une prostituée”.

Alors que Bear se précipitait pour lui assurer que tout avait été dit en plaisantant et que son commentaire n’était “que des plaisanteries”, Bernice a appelé le père de Paddy pour être “miteux et misogyne”.

Bear a ensuite déclaré: «J’étais juste léger. Il fut un temps où les femmes pouvaient prendre ces choses.

Une Bernice furieuse a alors ramassé la pomme de douche en s’exclamant: “Eh bien, ces jours, heureusement, sont révolus depuis longtemps.”

Bernice, cependant, a fini par pulvériser le prochain client de Mandy au lieu de Bear, la laissant trempée.





Bernice, Bear et Mandy ont regardé avec horreur alors qu’ils évaluaient ce que le travailleur du salon en détresse venait de faire.

Se sentant embarrassée et frustrée, Bernice ne pouvait pas continuer alors qu’elle se précipitait hors du salon, incitant Mandy à croire qu’elle avait quitté son emploi à cause de l’incident.

Les scènes ont laissé les fans croire que Bernice commençait la ménopause et ont rapidement partagé leurs réflexions en ligne.

L’un d’eux a écrit : « Sérieusement, vous me dites que Bernice ne se rend pas compte qu’elle traverse la ménopause ? #emmerdale.

Un autre a commenté: “Quelqu’un peut-il s’il vous plaît dire à Bernice qu’elle traverse la ménopause #Emmerdale.”

Un troisième a conseillé: “Allez chez le docteur Bernice #Emmerdale.”

Comme un quatrième a déclaré: “#Emmerdale, j’espérais qu’ils rendraient justice à l’histoire de la ménopause de Bernice et au désespoir et à de nombreux autres symptômes et problèmes horribles que traversent de nombreuses femmes. En espérant que oui, en retenant mon souffle, non.

Tandis qu’un cinquième écrivait : « Quand quelqu’un dira-t-il à Bernice qu’elle est pré-ménopausée ? #emmerdale.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à 19h30 sur ITV.