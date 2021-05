Les fans d’Emmerdale repèrent l’indice que David Metcalfe et Leyla Harding auront une affaire de choc

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus que David Metcalfe et Leyla Harding vont se lancer dans une aventure passionnée après avoir refusé de l’exclure.

Le commerçant – qui est joué par l’acteur Matthew Wolfenden dans le feuilleton ITV – a retrouvé sa petite amie déséquilibrée Meena Jutla après qu’elle soit devenue jalouse et obsédée par son amitié avec Leyla.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers Emmerdale ici

6 La jalousie de Meena a eu raison d’elle

6 Meena a dit à David qu’elle pensait qu’elle était amoureuse de lui

Meena était devenue convaincue que David dormait avec Leyla alors qu’en réalité il aidait le petit ami de Leyla, Liam, à lui proposer.

Ce soir, Meena a présenté une demi-excuse et a semblé reconquérir David.

David lui a dit: «Je vous aime vraiment, j’aimerais que vous puissiez voir cela. Je suis sûr que Leyla vous pardonnera éventuellement.

Elle a répondu: «Ce n’est pas le pardon de Leyla qui m’intéresse.

6 David a juré qu’il ne retournerait pas voir Tracy ou Priya – mais qu’en est-il de Leyla?

«Tu es l’homme le plus gentil et le plus gentil que je connaisse et j’ai peur que ce soit trop beau pour être vrai.

«Être blessé – c’est ce qui arrive quand je tombe amoureux. Surtout quand l’homme dont je suis amoureux ne ressent pas la même chose.

« Pensez-vous que vous tomberez jamais vraiment amoureux de moi? »

6 David a dit à la mère de Jacob de Meera Leyla – elle sera toujours dans ma vie

David lui a dit: «Je pense que je l’ai déjà fait. Je le pense vraiment cette fois. Je te connais beaucoup mieux, je sais ce que je veux – j’ai juste besoin que tu apprennes à me faire confiance.

«Je ne vais pas retourner en courant vers Priya ou Tracy – pas qu’ils m’auraient de toute façon. C’est toi que j’aime, c’est toi avec qui je veux être.

Cependant, Meena réalisa qu’il avait laissé Leyla hors de la liste des ex avec lesquels il ne reviendrait pas.

David lui a dit: «La maman de Jacob de Leyla – elle sera toujours dans ma vie. J’ai besoin que tu essayes de te rattraper ouais, ça signifierait beaucoup pour moi.

6 Meena a interrompu Leyla et David dans la boutique

Mais maintenant, les fans pensent que c’est un signe que David et Leyla auront une liaison.

L’un d’eux a écrit: « J’espère que Meena est au courant de la situation familiale complexe. Dans le même épisode, David a appelé Alicia et Leyla la mère de Jacob. »

Une seconde a déclaré: « Sérieusement, David a une joue !! C’est l’une des personnes les plus indignes de confiance en matière de relations. Tout comme Leyla. Ces deux-là sont à peine innocents. »

Un autre a ajouté: « » La mère de Jacob de Leyla, elle sera toujours dans ma vie « Exactement David. »

6 David ne pouvait plus supporter la jalousie

La jalousie de Meena deviendra-t-elle trop pour David?

Ou a-t-elle raison de s’inquiéter?

Emmerdale continue jeudi à 19 heures sur ITV.