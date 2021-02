Les fans d’EMMERDALE ont repéré la bévue majeure de Noah Dingle alors qu’il tente de se frayer un chemin dans l’armée.

L’adolescent est désespéré de rejoindre l’armée pour s’éloigner de sa famille dysfonctionnelle et faire quelque chose de plus de sa vie.

Mais il souffre de problèmes rénaux et fait face à une bataille difficile pour entrer.

Plus tôt cette semaine, Noah avait mal aux reins après avoir perdu une course avec sa mère Charity.

Et craignant que cela ne signale la fin de son rêve de rejoindre l’armée, il a pris des mesures drastiques.

Il a convaincu son jeune cousin Samson de lui fournir un échantillon d’urine afin qu’il puisse passer l’examen médical.

Noah lui a donné une bouteille d’eau vide et a dit: « Il suffit de ramener ça à la maison et d’avoir un wazz. »

Samson a dit: « Et ils ne sauront pas que c’est mon pipi qu’ils testent? »

Noah a répondu: « Je vous en prie, vous ne pouvez pas reculer maintenant. »

Cependant, le plan de Noé a un défaut fatal: il essaie de tromper l’armée.

Les téléspectateurs ont souligné que l’armée ne le laisserait guère se présenter avec une bouteille de pipi pour son test – et qu’ils ne le remarqueraient pas non plus.

L’un d’eux a écrit: « Noah, l’armée vous ferait faire pipi là-bas et ne l’apporterait pas avec vous de la veille !!!! »

Un deuxième a déclaré: « Avec une santé médiocre, Noah ne peut pas se frayer un chemin dans l’armée. Les cours d’assaut le puniront et une décharge déshonorante sera sur les cartes. »

Un autre a ajouté: « Noah ne pense pas vraiment pouvoir cacher des trucs médicaux au recrutement de l’armée, n’est-ce pas. »