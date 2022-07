Les fans d’Emmerdale remarquent un grand changement dans le feuilleton ITV avant le 50e anniversaire

Les fans d’EMMERDALE ont repéré un grand changement dans le feuilleton avant son 50e anniversaire en octobre.

Cela survient quelques jours après qu’ITV a révélé qu’ils avaient signé un nouveau contrat de parrainage pour l’émission à succès.

Les fans d’Emmerdale ont tous dit la même chose en soulignant un grand changement dans la série avant son 50e anniversaire[/caption]

Confused.com est le nouveau sponsor de l’émission à succès[/caption]

La semaine dernière, la principale chaîne commerciale a révélé que le comparateur de prix proposera une accréditation de sponsor pour chaque épisode d’Emmerdale.

L’accord a commencé hier (18 juillet 2022) et les fans n’ont pas tardé à signaler le changement sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: “Le parrainage de #Emmerdale par Confused.Com est tout à fait approprié, car la plupart des scénarios peuvent vous rendre confus.”

Un deuxième a ajouté: “Confused.com, le nouveau sponsor d’Emmerdale, c’est tout à fait approprié.”

Confused.com a pris le relais de People’s Postcode Lottery, qui était le septième sponsor d’Emmerdale.

L’émission à succès a également été sponsorisée par McCains, Tombola, Heinz, Daz et Bet365.

Dans un communiqué, ITV a déclaré: «L’accord de parrainage devrait être l’une des opportunités de marque les plus importantes et les plus excitantes d’ITV cette année, alors qu’Emmerdale célèbre son 50e anniversaire en octobre.

« Le parrainage a été négocié et piloté stratégiquement par un effort de collaboration entre Zenith et Publicis Media Content (PMC).





“La planification et l’achat de médias ont été dirigés par Zenith, qui sera activé sur plusieurs plates-formes et points de contact, y compris le contenu sur mesure, les médias numériques et sociaux de marque, les licences et l’activité sur le plateau.

“À l’origine un feuilleton de jour bihebdomadaire, Emmerdale a rapidement gagné l’affection dans le cœur de la nation tout en prenant la place qui lui revient comme l’un des drames continus les plus anciens, les mieux notés et les plus aimés de Grande-Bretagne.

« Cela se reflète dans son public constant et fidèle. Il divertit en moyenne 5 millions de téléspectateurs par épisode, avec 74 % regardant « en direct », actuellement six épisodes par semaine, et plus de 450 000 utilisateurs hebdomadaires rattrapent le hub ITV, il reste à la pointe du drame continu.

“Depuis son lancement en 2002 en tant que site de comparaison d’assurance automobile, Confused.com a élargi sa gamme de produits pour inclure l’assurance habitation, l’assurance camionnette, l’assurance moto et la comparaison de financement automobile, ainsi qu’un certain nombre d’outils conçus pour faire économiser de l’argent aux consommateurs. . “

Le directeur général de Continuing Drama d’ITV, John Whiston, a déclaré : « Cela ne pourrait pas être un partenariat plus approprié. Nous sommes ravis d’accueillir confusion.com à bord en tant que sponsor.

“Emmerdale est vraiment aimé et emblématique, et alors que le feuilleton entre dans sa 50e année, quel meilleur moment pour saluer une nouvelle ère commerciale.”