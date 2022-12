Les fans d’Emmerdale ravis alors que Paddy découvre enfin la liaison de Chas – et la confronte de la meilleure façon

Les fans d’EMMERDALE ont applaudi lorsque Paddy a finalement découvert la liaison de Chas – et l’a confrontée de la meilleure façon.

Paddy (Dominic Blunt) n’avait aucune idée que Chas (Lucy Pargeter) couchait avec Al avant sa mort et prévoyait de le quitter, emmenant leur fille Eve avec elle.

Paddy d’Emmerdale a confronté sa femme Chas après avoir finalement découvert sa liaison avec Al[/caption]

Chas a été choqué quand il l’a emmenée au ‘Lacewing Cottage’[/caption]

Dans l’épisode de ce soir, Paddy et Chas ont été vus partir pour une nuit, Chas n’ayant aucune idée de l’endroit où ils allaient.

Ils se sont finalement arrêtés dans un autre village rural et Paddy a conduit Chas dans une jolie maison.

Confuse, Chas a demandé où ils étaient et son mari a répondu : « As-tu vraiment besoin que je te le dise ? Lacewing Cottage… ça doit vous dire quelque chose.

Un regard de réalisation apparut sur le visage de Chas et alors qu’elle se tournait vers Paddy, il dit : « Je prends ça comme un oui ! Alors ça y est, l’étoffe dont sont faits les rêves.

« Pas mes rêves, tes rêves… les tiens et ceux d’Al.

Les téléspectateurs d’Emmerdale ont dû faire face à une pause publicitaire avant que la chute ne se poursuive, Chas demandant comment il avait découvert la maison.

Il a dit que Chloé avait parlé d’Al achetant une place pour son “petit côté” et sa fille, puis a ajouté: “Quand Belle a dit que tu me quittais, ça s’est mis en place.”

Il a ensuite demandé à sa femme si elle avait aimé Al avant de continuer à la confronter sur la façon dont elle avait consolé la fiancée d’Al, Kerry, après sa mort, ainsi que de laisser Chloé accuser d’autres personnes d’être la maîtresse d’Al.

“Vous nous avez joués comme des imbéciles”, a-t-il ajouté.

Alors qu’ils continuaient à s’effondrer, Chas a déclaré: «Je ne peux rien excuser de tout cela, je n’ai même pas l’impression que tout cela était réel, plus maintenant.

“Rien de tout cela ne devait vous blesser, ou qui que ce soit. C’était une soupape d’échappement, c’était une libération de la réalité et ça a fait boule de neige, je ne peux même pas l’expliquer.

Mais Paddy n’avait rien de tout cela, en disant : “Je peux comprendre que tu veuilles t’échapper après tout ce qui s’est passé, mais cela n’explique pas pourquoi tu as été si horrible avec moi, me repoussant tout le temps, me harcelant pour n’importe quoi et tout.

“Tu l’aimes… est-ce que ça voulait vraiment dire que tu devais me détester ?”

Chas a insisté sur le fait qu’elle ne le détestait pas, mais Paddy n’a pas reculé, racontant comment son père l’avait mis en garde contre elle et Al il y a des années.

Il a poursuivi: “Après tout ce que nous avons traversé, après Grace, après ta mère, je pensais que nous avions enfin réussi.

«Je pensais que nous étions au-delà de tout cela, je pensais que nous étions plus profonds et je pensais que nous étions plus forts.

Alors que le chagrin de Paddy se déroulait tout au long de l’épisode, les téléspectateurs d’Emmerdale se sont rendus sur Twitter pour commenter la façon dont il a affronté Chas et ce qu’ils ressentaient pour lui.

L’un d’eux a écrit: “Paddy Kirk, ta beauté. Vous avez joué un blinder. Je n’ai jamais pensé que tu l’avais en toi.

Un autre a ajouté: “Gwaan paddy !!”

Un troisième a tweeté: C’était un coup de force, Paddy. Fair-play pour avoir exposé Chas d’une manière si géniale !

Paddy a dit à Chas qu’elle et Al “l’avaient joué comme un imbécile”[/caption]