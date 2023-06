Les fans d’Emmerdale préparent une tournure déchirante pour le vicaire Charles Anderson après le retour choqué de papa

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus qu’ils ont compris la tournure tragique et la vraie raison du retour de Victor, le père de Charles Anderson.

Victor (Eddie Osei) est arrivé dans les Dales après avoir purgé plus d’un quart de siècle dans une prison de haute sécurité.

TVI

Charles se méfie de son père[/caption] TVI

Certains fans sont convaincus que Victor est en train de mourir[/caption] TVI

Charles et Claudette découvriront-ils les secrets cachés par Victor ?[/caption]

Les patrons d’ITV ont taquiné que Victor avait un passé mystérieux et des relations au sein du village.

Les fans ont spéculé sur ce que son arrivée pourrait signifier pour Charles (Kevin Mathurin) et l’ex-femme de Victor, Claudette (Flo Wilson), et quels secrets il leur a cachés sur son passé.

Certains fans sont convaincus que Victor est mourant ou en phase terminale, raison pour laquelle il veut renouer avec sa famille.

Un spectateur aux yeux d’aigle a fait remarquer: « Il [Victor] a fait un commentaire énigmatique en parlant à Naomi de ne pas avoir longtemps, alors il est venu mourir. Alors tout sera pardonné.

Un autre a accepté d’ajouter: « Je pense qu’il est en train de mourir et veut être avec sa famille quand il rendra son dernier souffle. »

La productrice d’Emmerdale, Hannah Cheers, a taquiné : « L’arrivée de Victor à Emmerdale bouleverse la vie des Anderson.

« L’ajout brillant d’Eddie Osei dans le rôle de Victor nous a permis d’en savoir plus sur qui sont les Anderson et nous avons hâte que le public regarde le drame se dérouler.

« Alors que Claudette est confrontée à l’époux qu’elle priait de ne plus jamais revoir, Charles doit faire face à de douloureux traumatismes passés et il ne cache pas que Victor n’est pas le bienvenu ici. Mais qui va gagner ? »

Eddie Osei, qui joue Victor, a ajouté : « Je me sens privilégié de rejoindre un si grand spectacle.

« Je suis honoré de travailler avec les acteurs et l’équipe fantastiques. C’est très excitant pour moi de jouer Victor qui est un personnage si énigmatique et qui cause tant de problèmes à la famille Anderson !

Emmerdale est diffusé en semaine à partir de 19h30 sur ITV1.