Les fans d’EMMERDALE sont convaincus qu’une grossesse surprise est sur le point de frapper les Dales.

Téléspectateurs du feuilleton ITV opéra ont eu les yeux écarquillés après que Victoria Sugden se soit couchée avec son ancien beau-fils.

Victoria et Jacob n'ont pas pu se tenir la main

Leurs ébats constants ont amené les fans à spéculer sur une grossesse

Victoria et Jacob se sont rapprochés après avoir réalisé qu’ils avaient une connexion au cours des dernières semaines.

La chef s’est séparée de son ex et du père de Jacob, David, plus tôt cette année, après que leur relation se soit irrémédiablement rompue après une série d’accidents.

Bien qu’il veuille toujours qu’elle revienne, David a tenté d’avancer et a échoué, mais il ignore totalement la romance qui se déroule dans son dos.

Jacob et Victoria n’ont pas pu se tenir la main après avoir partagé un baiser sordide pendant que la sœur Sugden était au travail.

Ils ont été vus “constamment” en train d’afficher leur kit à l’écran à chaque occasion possible depuis avec une multitude de folies secrètes minables.

Désormais, les fans pensent que Victoria pourrait tomber enceinte de l’enfant de Jacob, une décision qui écraserait son père.

Alors que les patrons d’Emmerdale confirment qu’une grossesse surprise va frapper les Dales et le départ imminent de l’acteur de David Matthew Wolfenden, ils ont commencé à spéculer que ce pourrait être le nouveau couple du village qui accueillerait un enfant.

Commentant les scènes, un fan a déclaré : “@emmerdale #emmerdale Quelles sont les chances que Victoria et Jacob ne prennent pas de précautions ?”

Un autre a ajouté : « Victoria et Jacob n’ont pas réussi à utiliser de protection la première fois qu’ils ont décidé de retirer leurs vêtements et de se déplacer l’un avec l’autre #Emmerdale. »

Un troisième a spéculé : « Victoria enceinte d’ici Noël #emmerdale. »

Avant qu’un quatrième ne paraisse enthousiasmé par la chance d’avoir un bébé avec Jacob et Victoria en écrivant : “Jacob, c’est tout à fait normal que tu mettes Victoria enceinte #Emmerdale.”

Il semble qu’il existe un écart d’âge entre père et fils, car David a 14 ans de plus que Victoria et a commencé à la fréquenter quand il avait 41 ans et elle 27 ans.

Deux ans plus tard, Victoria a maintenant 10 ans de plus que Jacob après être passée d’un homme plus âgé à un amoureux des toyboys.

Il semble que l’affaire va durer un certain temps, Jacob et Victoria étant prêts à se retrouver coincés dans des corps à corps encore plus torrides.

David ignore les séances sordides de Victoria avec son fils