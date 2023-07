Les fans d’Emmerdale prédisent une tournure romantique choquante pour Dan Spencer et la femme de Lloyd pervers

Les fans d’EAGLE-EYED d’Emmerdale pensent avoir découvert une nouvelle tournure d’amour choquante pour Dan Spencer assiégé.

Le mécanicien, joué par l’acteur Liam Fox, a été bouleversé après que son seul coup de poing pour pervertir Lloyd l’ait laissé grièvement blessé.

Julie a eu une rage publique contre Dan dans le pub

Mais sa colère pourrait-elle se transformer en amour ?

Les actions de Dan ont secoué les Dales et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il rencontre la femme désemparée de Lloyd, Julie (Emma Stansfield).

Alors qu’il avait initialement des remords, Dan a fini par laisser tomber Julie alors qu’il lui racontait ce qu’il avait fait, en envoyant un message à sa fille adolescente.

La tension entre les deux hommes a de nouveau bouilli après une confrontation très publique au cours de laquelle Julie a pris d’assaut The Woolpack et a défié toutes les accusations contre Lloyd et a claqué Amelia au visage.

Cependant, les fans pensent que depuis que Julie a mis les pieds dans le village, elle pourrait se préparer pour un scénario encore plus grand – avec une énorme tournure d’amour.

Certains ont prédit que Dan et Julie se rapprocheront et se lanceront dans une liaison malgré les eaux troubles entre eux.

Penning en ligne, un superfan de l’émission ITV a déclaré: « Elle est définitivement Wendy 2.0 et le nouvel amour de Dan. »

Un autre a ajouté: « Quelqu’un d’autre se demande-t-il si elle deviendra un personnage à long terme? Je vois une torsion venir!

Comme un troisième a écrit: « Certains plaisantaient sur le fil Emmerdale qu’elle obtiendrait avec Dan. »

Alors qu’un quatrième a accepté: « Je pense que ça aussi. »

Lloyd a été laissé dans le coma suite aux actions de Dan.

Le couple en est venu aux mains lorsque Lloyd a continué à poursuivre la jeune Amelia en ligne après avoir regardé ses vidéos de maquillage.

Il a commencé à verser de l’argent à l’adolescent dans l’espoir de gagner du temps en tête-à-tête.

Les fans pensent que Julie pourrait tomber amoureuse de l'agresseur de son mari en disgrâce

Dan pourrait être envoyé derrière les barreaux pour ses actions