Les fans d’Emmerdale prédisent un double choc de grossesse pour Charity Dingle

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus que Charity Dingle tombera enceinte du bébé du fiancé infidèle Mackenzie.

Mackenzie attend un bébé après une aventure d’un soir avec Chloé – et Charity n’en a aucune idée.

Nate découvre le secret de Mackenzie[/caption] TVI

Mackenzie commence à se soucier davantage de son enfant à naître[/caption] TVI

Les fans pensent que Mackenzie pourrait attendre un autre bébé avec sa fiancée Charity[/caption]

Mackenzie a commencé à montrer de plus en plus d’attention envers Chloé et son enfant à naître.

Son ami Nate a découvert la vérité sur la grossesse de Chloé.

Nate gardera-t-il le secret de son ami ou Charity le découvrira-t-il ?

Mackenzie et Nate parlaient à Charity dans le pub de la situation de Chas avec Paddy après qu’elle ait eu une liaison avec Al.

Nate a dit à Charity que Tracy le quittant lui avait appris une leçon sur la tricherie.

Plus tard, Nate a dit à Mackenzie : “Le départ de Chloé ne change rien au fait que tu vas être papa, tu finiras par te détester si tu ne fais pas partie de la vie de tes enfants.”

Toujours dans l’épisode, Mackenzie a appris que Chloé prévoyait de quitter le village après que sa sœur Amy l’ait expulsée.

Mackenzie avait l’air dévasté par la nouvelle.

Les fans prédisent que Mackenzie quittera Charity pour son fils et finira par se rapprocher de Chloé.

Certains pensent que la situation de Mackenzie pourrait devenir encore plus compliquée si Charity tombe également enceinte.

L’un d’eux a dit: “J’aime Mac et la charité ensemble déteste qu’il y ait une ruine #emmerdale”.

Un autre a écrit: “Juste des spéculations mais #emmerdale continue de faire le pire avec Mack et Charity, alors pourquoi ne pas l’avoir avec 2 bébés à venir pour 2023.”

Charity pourrait-elle aussi tomber enceinte ?

Les retombées vont être énormes lorsque Charity le découvrira finalement.

Mackenzie devrait s’inquiéter d’affronter la colère de Charity.

Emmerdale est diffusé en semaine sur ITV.