Les fans d’EMMERDALE prédisent que Gabby Thomas détruira Kim Tate après l’épisode de ce soir.

L’écolière – qui est interprétée par l’actrice Rosie Bentham dans le feuilleton ITV – a trompé Kim en lui faisant croire que son fils Jamie avait été avec Dawn Taylor au lieu de travailler aujourd’hui.

Elle a été laissée en colère après que Jamie eut clairement indiqué que leur aventure d’un soir ne signifiait rien et il était plus intéressé à parler à Dawn.

Quand il est parti pour la retrouver, Gabby n’a pas perdu de temps pour le dénoncer à Kim et lui faire croire que c’était Dawn avec qui Jamie avait couché.

Et après qu’il était évident que Jamie ne s’intéressait pas à elle, Gabby est allé plus loin et a décidé de convaincre Kim de renvoyer Dawn.

Cependant, Kim a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas.

Elle lui a dit: «Malheureusement, c’est le mauvais moment pour moi de la renvoyer.

«Son père est mon père et il serait bouleversé si je renvoyais sa fille.

«Si je ne peux pas la renvoyer, je devrai juste trouver un autre moyen de me débarrasser.

Gabby a alors profité de l’occasion pour impressionner Kim et lui a dit: «En supposant que je veuille te montrer à quel point je pourrais être utile…»

Avec Kim à l’appât, Gabby lui a dit qu’elle travaillait sur un plan et que les fans étaient sous le choc.

Jamie Tate et Gabby Thomas d’Emmerdale flirtent avant de monter à l’étage pour baiser

L’un d’eux a écrit: « Gabby essayant de charmer Kim. La reprise de sa ferme d’origine commence ici même maintenant. »

Une seconde a dit: « Gabby à son meilleur #emmerdale. «

Un autre a ajouté: « Oh Gabby, je pense que vous jouez avec la mauvaise femme (Kim) … mais allez-y! #emmerdale. «