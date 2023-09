Les fans d’Emmerdale perturbés par les scènes de réaction allergique de Jacob Gallagher

Les fans d’EMMERDALE sont horrifiés par les scènes d’allergie aux noix de Jacob Gallagher en action.

L’étudiant en médecine – qui est interprété par l’acteur Joe-Warren Plant dans le feuilleton ITV – s’est battu ce soir pour sa vie dans des scènes graphiques après avoir accidentellement consommé des noix.

Et c’est entièrement la faute de Victoria Sugden.

Déjà aux prises avec une gueule de bois et une organisatrice d’événements stressée et trop attentive, Suzy, Victoria était au point de rupture.

Et lorsque Gabby Thomas est arrivée avec davantage d’invités non invités, elle a été obligée de préparer plus de nourriture pour que les invités qu’ils essayaient d’impressionner n’aient pas faim.

Alors, quand Jacob est arrivé et lui a dit : « Maman a dit que je pouvais me servir de la nourriture, est-ce que ça va ? Il n’y a pas de noix dedans, n’est-ce pas ?

Victoria a répondu: « Cou, euh non non. »

Mais avant qu’elle puisse vérifier correctement, Gabby est venue et a demandé plus de nourriture pour ses invités indiscrets, tandis que Victoria allait en chercher plus.

Et tandis que Jacob engloutissait la nourriture dans sa bouche, tout s’est un peu mal passé alors qu’il commençait à avoir du mal à respirer.

Il s’est effondré alors que Leyla essayait de le garder calme.

Luttant pour respirer, Jacob s’allongea sur le sol tandis que Leyla, Victoria, Gabby, Suzy et Suni essayaient de l’aider.

Ils lui ont enfoncé son stylo AAI mais il ne s’est pas déchargé et le HOP n’avait aucune pièce de rechange.

À travers sa respiration difficile et sa gorge serrée, Jacob essaya de leur dire qu’il y en avait un autre dans sa voiture.

Victoria a couru pour le récupérer et l’a finalement trouvé, mais à ce moment-là, Jacob était devenu rouge et taché à cause de la réaction et avait arrêté de respirer.

Leyla a crié à l’aide pendant que Victoria lui faisait l’injection et pendant qu’elle le sauvait, les téléspectateurs ont été dérangés par le réalisme des scènes.

L’un d’eux a écrit à côté d’un emoji au cœur brisé : « Oh mon dieu, j’espère que Jacob s’en sortira. »

Un deuxième a dit : « OMG JACOB !?? »

Un autre a ajouté : « Je ne savais pas que Jacob était allergique aux noix ?!?! Pourquoi diable s’est-il bourré le visage de vieilles ordures ?