Les fans d’Emmerdale ont tous la même sombre prédiction pour Liv Flaherty

Les fans d’EMMERDALE sont terrifiés que Liv Flaherty soit sur le point d’être assassinée par le petit ami de sa mère, Terry.

L’alcoolique – qui est interprétée par l’actrice Isobel Steele dans le feuilleton ITV – a été avertie ce soir que Terry la poursuivrait pour avoir amené la police à sa porte.

TVI

Les fans sont terrifiés que Liv soit tuée[/caption]

TVI

Terry a dit à Sandra qu’il était sérieux[/caption]

La police a interrogé la mère de Liv, Sandra, sur son stratagème et a clairement indiqué que ses réponses «sans commentaire» ne l’aidaient pas et, en fait, lui feraient du mal, à elle et à Terry, en cas de procès.

Elle a été libérée sous caution mais n’a pas pu s’empêcher de retourner au village pour essayer de manipuler Liv une fois de plus.

Sandra a supplié Liv d’abandonner les charges, insistant sur le fait que ce serait le seul moyen d’empêcher Terry de l’attaquer.

Cependant, après tout ce que Sandra avait fait, Liv ne la croyait pas.

Même lorsque Sandra suppliait, cela ne suffisait pas.

Mais bien que Sandra ait averti Liv qu’elle ne pouvait pas arrêter Terry, Liv l’a repoussée et l’a mise à la porte.

Sandra est retournée rencontrer Terry et lui annoncer la mauvaise nouvelle.

“Elle pensait que je bluffais”, a déclaré Sandra à Terry en montant dans sa voiture.





“Je ne fais pas de menaces en l’air,” fulmina Terry avant de fracasser ses mains sur le volant.

“Et si elle doit apprendre à la dure”, a-t-il ajouté alors que Sandra commençait à sangloter en silence.

Les fans sont terrifiés pour Liv et pensent que Terry va essayer de la tuer.

L’un d’eux a écrit: “Je suppose que Liv va être assassinée maintenant, donc Scamdra peut dire” je te l’avais dit “”

Une seconde a dit : Aw Liv, n’a-t-elle pas déjà traversé plus qu’assez cette année ? Empoisonnement à l’alcool, accusé à tort / emprisonné pour meurtre, désavoué par son propre frère, sa mère a totalement essayé de l’escroquer et encore plus à venir malheureusement. Je ne peux tout simplement pas faire une pause, le pauvre.

Un troisième a ajouté : « Changez. La. Serrures. Liv.

Et un quatrième a averti: “Terry est un très mauvais homme, Liv doit faire attention.”

TVI

Sandra a tenté d’avertir Liv du danger[/caption]