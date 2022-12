Les fans d’Emmerdale ont tous la même réaction alors que Chas Dingle est enfin dénoncé comme un tricheur

Les fans d’EMMERDALE ont tous eu la même réaction lorsque l’affaire secrète de Chas Dingle a finalement été révélée.

La gérante du bar Woolpack – interprétée par l’actrice Lucy Pargeter dans le feuilleton ITV – a réussi à garder secrète sa liaison avec Al Chapman assassiné pendant des mois.

TVI

Belle a tout raconté à Moira sur la liaison de Chas dans Emmerdale ce soir[/caption]

TVI

Les téléspectateurs ont hâte de voir Chas affronter Moira[/caption]

Cependant, dans l’épisode de ce soir, sa chance s’est finalement épuisée lorsque Belle a découvert la preuve qu’elle n’avait pas mis fin à l’affaire – et qu’elle était avec Al lorsque sa mère Faith est décédée.

Elle a confronté Chas et l’a avertie qu’elle savait – et a laissé entendre qu’elle était sur le point de le dire à Paddy.

Mais en fin de compte, Belle ne pouvait pas lui dire et rentra chez elle.

Moira s’est présentée à la ferme des Dingles pour livrer des steaks mais elle a fini par trouver Belle assise en sanglotant dans le salon.

Inquiète, elle a couru vers sa belle-sœur et lui a demandé si elle allait bien.

Shaking Belle lui a dit: “Je ne le suis pas, je ne le suis vraiment pas, je suis désolé Moira.

« Tout est un tel gâchis. J’aurais pu faire quelque chose à ce sujet et j’aurais dû faire quelque chose à ce sujet.

Paniquée, Moira a essayé de la faire s’ouvrir en lui disant: “Je n’aime pas te voir comme ça, alors prends ton temps et recommence depuis le début.”

Belle lui a dit: «J’ai découvert quelque chose il y a des mois, et j’ai gardé la bouche fermée et je souhaite à Dieu que je ne l’aie pas fait parce que si je parlais, tout serait si différent.

“Tu sais qu’Al avait une liaison… c’était Chas. Et je les ai surpris et je l’ai confrontée à ce sujet et elle m’a promis que c’était fait – elle a juré aveugle.

“Et puis aujourd’hui, j’ai découvert qu’elle ne l’avait jamais terminé, c’était elle – elle ne l’avait jamais terminé.

« Elle allait quitter Paddy et elle allait emmener Eve avec elle.

« Je suppose que Cain l’a découvert et c’est pourquoi il a fait ce qu’il a fait.

“Si j’avais juste parlé à l’époque, Al ne serait pas mort et Cain ne serait pas en prison.”

Moira était en ébullition à la nouvelle, mais les fans sont ravis qu’elle soit enfin sortie.

L’un d’eux a écrit: “J’espère que moira fera payer chas pour avoir détruit sa vie, juste parce qu’elle voulait quelque chose pour elle-même.”

Un deuxième a dit: « Roulez sur l’épisode de demain, vous méritez tout ce qui vient aussi vous Chas !!! #Emmerdale.

Un autre a ajouté: “Le visage de Moira [laughing emoji] Chas ferait mieux de faire attention !!!”