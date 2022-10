Les fans d’EMMERDALE ont tous la même plainte après la découverte de Samson Dingle ce soir.

On craignait que le père adolescent ne soit mort après avoir disparu lors de la tempête dramatique de la semaine dernière.

Dans l’épisode de ce soir, Noah et Mackenzie ont entrepris de fouiller les bois après que la police n’ait pas réussi à le trouver.

« Sûrement que la police a déjà regardé ici ? » dit Mackenzie alors qu’ils s’approchaient de l’endroit où le téléphone de Samson avait été retrouvé.

“Tu n’en es pas sûr”, répondit Noah en se dirigeant vers le tunnel.

En savoir plus sur Emmerdale EMMERWAIL Le favori d’Emmerdale quitte après 12 ans, laissant les fans dévastés SANG BOUILLANT La confrontation violente d’Emmerdale entre Cain et Al révélée dans une bande-annonce explosive

« Et ça vaut le coup d’essayer. Je dois le trouver, j’ai promis à Amelia que je le ferais.

Après un rapide coup d’œil, Mackenzie s’éloigna – mais Noah repéra son cousin allongé sous une charge de feuilles séchées.

Samson avait l’air mort, mais il était vivant et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Là, on lui a diagnostiqué une cheville cassée et une hypothermie, mais il s’est rapidement rétabli.

Il a remercié à contrecœur Noah de lui avoir sauvé la vie et a expliqué comment il s’était couvert de feuilles séchées – lors d’un petit ouragan – dans le but de se réchauffer après être tombé et s’être cassé la cheville.





Cependant, les fans se sont tous retrouvés avec la même plainte après que la police a fouillé la zone mais a raté Samson.

L’un d’eux a écrit: “L’écriture de cela était AWFUL !!!!!!! Inconscient pendant 3 jours puis se réveille soudainement quand Noah arrive ???

Un deuxième a dit : « Vous vous moquez de moi ? Comment la police ne l’a-t-elle pas repéré ?

Un autre a ajouté: “Pas moyen que Samson soit encore en vie, et comment la police ne l’a-t-elle pas découvert ?!”

TVI

Il a remercié à contrecœur Noah de lui avoir sauvé la vie[/caption]