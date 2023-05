Les fans d’Emmerdale ont tous la même plainte alors que Charity Dingle découvre enfin le secret du bébé de son mari Mack

Les fans d’EMMERDALE se plaignent tous de la réaction de Charity Dingle en découvrant que Mack a engendré le bébé de Chloé.

La propriétaire de Woolpack – qui est jouée par l’actrice Emma Atkins dans le feuilleton ITV – a fait la découverte déchirante que Mack l’avait trompée avec Chloé.

Après son comportement incontrôlable cette semaine, Mack a disparu, laissant Charity inquiète.

Au fil de la journée, elle a commencé à se sentir moins inquiète et plus ennuyée par la disparition de son mari – et a finalement décidé de rendre visite à Chloé à l’hôpital.

Avec le bébé Rueben qui tournait mal, Mack a décidé d’aller à l’hôpital aussi.

Mais lorsque Charity est entrée à l’hôpital pour rendre visite à Chloé, elle a été choquée de voir Mackenzie avec elle.

Les deux étaient assis au chevet de Reuben – et la scène confortable a laissé Charity avec la réalisation dévastatrice que son mari est le père du bébé – surtout quand Mack s’est appelé son papa.

Elle trébucha, luttant pour respirer et s’assit pour garder son sang-froid.

Et quand Amy l’a trouvée, elle a réussi à s’accrocher à un certain contrôle de soi et a fait semblant d’avoir un mal d’estomac et s’est précipitée.

Mais il était clair que Charity ne supportait pas de garder le secret.

Plus tard dans le village, Charity a trouvé Mack mais n’a pas pu rassembler l’énergie pour exploser sur lui.

Au lieu de cela, elle lui a simplement demandé : « Pourquoi ? Pourquoi? Pourquoi étais-tu à l’hôpital ? Pourquoi étiez-vous assis avec le bébé de Chloé ? Pourquoi lui as-tu dit que tu étais son papa ? Dis-le. Dis-le… »

Réalisant qu’il devait avouer, Mack lui a dit : « Il est à moi. Je suis le père de Ruben.

Mais loin des feux d’artifice et des vengeances explosives, Charity est partie dévastée.

Cependant, les fans ne sont pas satisfaits de son manque de réaction – et tous ont la même plainte.

L’un d’eux a écrit: « Pourquoi Charity est-elle simplement partie comme ça. »

Un deuxième a déclaré: « La charité ne pouvait pas rester ensemble. »

Un autre a ajouté: « Est-ce que Charity va bien? »