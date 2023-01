Les fans d’EMMERDALE ont tous la même plainte à propos de David Metcalfe après l’épisode de ce soir.

Le commerçant raté – qui est joué par l’acteur Matthew Wolfenden dans le feuilleton ITV – a arraché sa fille Amba et a disparu après avoir appris qu’elle déménageait à Londres avec maman Priya.

TVI

Les fans d’Emmerdale ont tous dit la même chose à propos de David Metcalfe ce soir[/caption]

Il était censé passer la nuit dans un B&B avec un voyage dans un parc à thème avec ses deux plus jeunes.

Mais au lieu de cela, furieux du départ imminent de l’ex Priya du village, il a changé ses plans.

Abandonnant le projet B&B, il a inexplicablement loué un chalet à la dernière minute et s’est caché.

Au lieu de passer du temps avec ses enfants, il a ensuite passé la plupart du temps à leur faire regarder des dessins animés tout en fixant son téléphone.

Pendant ce temps, de retour au village, Priya a perdu la tête après avoir découvert que David avait disparu.

Eric et Jacob l’ont dissuadée d’appeler la police pendant qu’ils essayaient de le retrouver.

Cependant, sans succès, c’était à Leyla de le retrouver.

Elle a réussi à le trouver et l’a confronté au sujet de la fuite avec les enfants et de l’absence de plan, et elle s’est retrouvée enfermée dans une chambre en retour.

David s’est enfui et Leyla s’est frayé un chemin hors de la chambre et est retournée au village.

Alors que Priya perdait toute patience et commençait à téléphoner à la police pour signaler l’enlèvement, David revint penaud.

Et les fans se demandent pourquoi tout cela s’est produit et en ont marre du comportement de David.

L’un d’eux a écrit: “Bon sang Louise, David n’apprendra jamais, n’est-ce pas?”

Un deuxième a déclaré: “David a-t-il mis les enfants à l’arrière de sa camionnette de livraison?”

Un autre a ajouté: “Je vois à peine David avec de l’ambre maintenant qu’il est en fuite avec le pauvre enfant, s’il vous plaît.”