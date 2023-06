Les fans d’Emmerdale ont rougi par les ébats scandaleux de Mandy et Paddy – et la légendaire conversation sur l’oreiller

Le couple – interprété par Lisa Riley et Dominic Blunt – s’est récemment réuni, quelques mois seulement après la séparation de Paddy et de sa femme Chas.

Ils ont eu une liaison d’une nuit, mais Paddy a ensuite souffert d’une crise de santé mentale qui l’a rendu suicidaire.

Heureusement, il est de retour et se sent plus lui-même, mais dans l’épisode de ce soir, il hésitait à retourner dans la chambre avec Mandy.

Une Mandy inquiète craignait de ne pas l’aimer, mais lors d’un tête-à-tête avec Marlon, Paddy a admis qu’il avait peur compte tenu de ce qui s’était passé auparavant.

Marlon rassura son ami et l’encouragea à y aller, conseil qu’il suivit aussitôt et se dirigea vers le salon.

Paddy a expliqué ce qu’il avait ressenti à Mandy, qui était soulagée que ce ne soit pas qu’il ne l’aimait pas.

Il l’a invitée à revenir dans le sien, et dans une scène suivante, ils ont dégusté un verre de vin avant que Mandy ne lui dise: « Arrête…..me regardant comme ça….me faisant aller à la gelée. »

Alors qu’ils se blottissaient, elle a ajouté : « J’ai juste l’impression d’avoir à nouveau 16 ans, mais nous n’avons pas besoin de précipiter quoi que ce soit, vous savez.

« Nous pouvons simplement rester ici et nous câliner, nous blottir, nous pouvons avoir ce rouleau arctique que j’ai acheté. Je serai heureux comme Larry.

Mais Paddy lui a dit qu’il ne le serait pas et elle lui a demandé s’il n’aimait pas le rouleau arctique.

Il a répondu qu’il l’a fait mais : « Je t’aime plus » avant d’ajouter : « Tu dois prendre ce vin, accroche-toi à ton chapeau, je vais faire exploser tes chaussettes. »

Alors qu’il se levait pour se diriger vers la chambre, Mandy a répondu: « Je n’en porte pas » et Paddy lui a dit: « Bien, parce que si tu l’avais fait, je les aurais fait sauter. »

Elle a ensuite couru en riant dans la chambre après lui, laissant les fans d’Emmerdale très amusés par leur version inhabituelle du langage sale.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Mandy et Paddy sont si mignons ensemble… s’il vous plaît, ne les ruinez pas cette fois. »

Un autre a ajouté: « J’ADORE que Paddy et Mandy soient de retour ensemble, nous devons les protéger à tout prix. »

Un troisième a tweeté : « Dans les années 90, je n’aurais jamais pensé que je verrais le jour où Mandy et Paddy se remettraient ensemble.

Après leurs ébats, un autre a conclu : « Le bébé de Paddy et Mandy s’appellera Chiquitita ! » – une référence à leur discussion sur ABBA.

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.

