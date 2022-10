Les fans d’Emmerdale ont rougi alors que Billy Fletcher se déshabille lors d’un enterrement de vie de garçon sauvage – et cela se retourne sérieusement contre lui

Les fans d’EMMERDALE ont été stupéfaits lorsque Billy Fletcher s’est déshabillé après que la boisson de Will Taylor ait alimenté un enterrement de vie de garçon sauvage.

Alors que le mariage tant attendu de Will et Kim Tate se rapproche, le couple aime célébrer sa dernière liberté, ce qui conduit à une confession choquante de Will à Harriet.

TVI

Will et Kim profitent de leur dernière liberté[/caption]

Rex

L’enterrement de vie de garçon de Will a commencé au Woolpack où il a informé son groupe que la nuit devait être “gardée propre” selon les instructions strictes de Kim – mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Au début, Billy hésitait à être à l’enterrement de vie de garçon, mais Will a insisté pour “oublier tout le drame, profitons simplement de ma dernière parcelle de liberté”.

Plus tard, les cerfs ivres riaient au milieu du village et Jimmy est venu porter Billy dans une brouette qui ne portait rien d’autre qu’un sac.

Ils ont failli percuter la policière Harriet qui leur a ordonné de s’arrêter et de demander à Billy son journal de bord et son permis.

Quand elle a demandé où étaient les vêtements de Billy, Jimmy a dit qu’ils avaient disparu et que les jambes de Billy ne fonctionnaient pas.

Harriet a ensuite plaisanté: “J’ai peur de devoir arrêter Billy pour avoir été nu dans un véhicule volé.”

Un Will ivre est alors venu serrer Harriet dans ses bras et a dit: “Je t’aime Harriet … tu sais que ça n’a jamais été que toi pour moi.”

Harriet a suggéré qu’il devrait rentrer chez lui car il est retiré d’elle.

Alors qu’on le faisait monter dans un taxi, Will déclara : « Ce n’est pas fini, tu sais. Ce ne sera jamais fini.

Est-ce que de vieux sentiments ont refait surface pour Will ?

Pendant ce temps, Lydia a prévu une grosse gâterie pour Kim.

Elle a engagé un acte d’hommage à Neil Diamond pour chanter en duo avec elle.

Ils ont chanté Forever in Blue Jeans et bientôt le reste de l’enterrement de vie de jeune fille s’est joint pour chanter le numéro classique.

Avec Kim de bonne humeur… combien de temps cela va-t-il durer ?





Le patron d’Emmerdale a taquiné plus de feux d’artifice à venir avant les noces.

Elle a dit qu’elle [Harriet] est absorbée par la vie de Will, un peu trop qu’elle ne devrait l’être. Cela a un impact sur ses noces à venir.

« Je joue vraiment avec le feu là-bas. Mais c’est le saloon de la dernière chance, elle doit faire connaître ses sentiments avant qu’il ne marche dans l’allée et c’est tout.

“Harriet n’est pas Kim Tate mais ce sont toutes les deux des femmes fougueuses et capables de s’occuper d’elles-mêmes, donc il y aura plus de feux d’artifice. Ils auront leurs moments.

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h sur ITV.

TVI

Will a-t-il encore des sentiments pour Harriet ?[/caption]