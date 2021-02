Les fans d’Emmerdale ont convaincu que Luke Posner et Ethan Anderson auront une liaison torride

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus que Luke Posner va avoir une liaison torride avec Ethan Anderson après avoir révélé son secret.

Le chef – qui est joué par l’acteur Max Parker dans le feuilleton ITV – était l’ex-petit ami de l’ancien colocataire d’Ethan, mais a menti en affirmant que ce n’était qu’une aventure d’une nuit.

📺 Suivre notre spoiler de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins sur EastEnders, Coronation Street et Emmerdale…

Ce soir, après une dispute avec Luke, Ethan a accidentellement laissé échapper la vérité à sa mère Wendy.

Wendy s’est excusée auprès d’Ethan, lui disant que Luke se sentait probablement toujours bizarre étant donné ce qui s’était passé avec le colocataire.

« Je suis désolé que Luke se sent toujours comme ça, je pensais que tout allait bien maintenant », a déclaré Ethan.

« Non, ça l’est, » répondit Wendy.

«Écoutez, nous avons tous eu des aventures d’un soir que nous regrettons.

Mais ensuite, Ethan a laissé tomber Luke dedans, disant à Wendy: «Eh bien, s’il le regrettait tant, il n’aurait pas dû continuer à y retourner.

Wendy a clairement chronométré ce qu’Ethan avait dit et s’est ensuite assise avec son fils pour lui faire découvrir la vérité.

J’ai eu une conversation intéressante avec Ethan avant. Il a dit quelque chose d’un peu surprenant.

«Il semble penser que votre truc avec son colocataire était que c’était plus que ça – un peu plus. Pourquoi penserait-il cela?

«Luke, s’il y avait quelque chose de plus, tu sais, tu pourrais me le dire. Je m’en fiche s’il y en a.

Luke était furieux et a dit à sa mère de le laisser tomber, insistant sur le fait qu’Ethan avait tort.

Mais après sa réaction, les fans pensent que Luke finira par coucher avec Ethan dans le dos de Victoria.

À l’intérieur de l’anniversaire de verrouillage de la star d’Emmerdale Max Parker avec le gâteau Drag Race de RuPaul et un massage romantique

L’un d’eux a écrit: « Ethan a manifestement le béguin pour Luke. »

Un second a déclaré: « Ethan pense que Luke est gay, je pense qu’il pourrait avoir raison. »

Un autre a ajouté: « Il est évident qu’Ethan s’intéresse à Luke. »