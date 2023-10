Les fans d’EMMERDALE se sont retrouvés avec beaucoup de questions après que Chloe Harris se soit finalement réveillée de son coma.

Le personnage – joué par Jessie Elland – a été mis sous sédatif en elle hôpital lit depuis que la voiture dans laquelle elle se trouvait est tombée d’une falaise pendant la Super Soap Week de l’émission.

Chloé a miraculeusement survécu à la chute, mais les médecins ont averti ses proches qu’il n’était pas clair quels dommages avaient été causés à son cerveau pendant qu’elle était dans le coma.

Mackenzie – qui venait de le dire Charité Dingle qu’il était toujours amoureux d’elle – s’est rendu à l’hôpital pour être avec Chloé aux côtés de sa sœur Amy et de son partenaire Matty.

Le trio avait tous vécu divers scénarios sur l’état dans lequel Chloé pourrait se trouver à son réveil, et le moment venu, ils furent soulagés qu’elle soit capable de prononcer quelques mots et de prononcer le nom de Mackenzie.

Alors qu’elle clignait des yeux et grimaçait, elle dit ensuite : « Je me souviens… de rien.

Ses paroles et ses actions ont laissé les téléspectateurs d’Emmerdale avec un certain nombre de questions, et ils se sont tournés vers X – anciennement Twitter pour en discuter.

L’un d’eux a écrit : « Oh, elle s’en souvient, Chloé s’en souvient définitivement, mais Dieu sait comment elle a survécu ?

Un autre a ajouté : « On dirait que Chloé va aller bien ! Comment diable a-t-elle survécu, je ne le saurai jamais, ce doit être l’hôpital magique #Emmerdale.

Un troisième a tweeté : « Pourquoi ment-elle ? Mon argent est qu’elle se venge.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « Elle s’en souvient, elle joue juste comme si elle ne le faisait pas pour se venger à l’avenir. »

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.

