Les fans d’Emmerdale horrifiés alors que Faith Dingle garde un secret qui change la vie de son fils Cain

Les fans d’EMMERDALE ont été horrifiés alors que Faith Dingle obtient les résultats de son cancer et cache la vérité à son fils.

Cain – qui n’a pas encore pardonné à Faith après sa trahison envers son fils secret Nate Robinson – a rejeté sa mère après avoir découvert que son cancer était peut-être revenu dans des scènes récentes.

ITV

Faith Dingle a horrifié les fans alors qu’elle obtient ses résultats de cancer et les cache à son fils Cain[/caption]

Cain lui a finalement pardonné la semaine dernière et a juré de soutenir sa mère dans sa prochaine bataille contre le cancer.

Dans l’épisode de ce soir, Faith reçoit un appel de l’hôpital lui demandant de venir d’urgence et craint le pire.

Faith est soulagée de découvrir qu’elle est guérie et qu’elle n’a pas de cancer. Mais Manpreet explique que le test signalé montre autre chose.

De retour au Woolpack, Faith, accablée, a annoncé à Chas la nouvelle positive.

Mais révèle également qu’elle a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, ce qui est gérable.

Faith entre alors dans le pub et repère Cain et son arrière-petite-fille Sarah assises derrière le bar.

Une Faith ravie est prête à leur annoncer sa bonne nouvelle mais Sarah dit alors qu’elle a prévu une journée d’activité pour eux trois au HOP le lendemain.

Faith décide de garder le silence sur ses résultats, dans une tentative d’utiliser cela comme une opportunité de réparer sa relation brisée avec son fils.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’Emmerdale ici

Les fans d’ITV étaient abasourdis que Faith se baisse si bas.

L’un d’eux a écrit : « Ne gardez pas les résultats comme une Foi secrète.

Un autre a partagé: « Oh Faith, dis-leur! »

Un troisième a ajouté : « Faith aurait dû dire à Cain qu’il n’avait pas de cancer. Cela ne fera qu’empirer les choses quand il le découvrira plus tard.

LE DILEMME DE LA FOI

Parlant de son histoire sur le cancer, la star d’Emmerdale Sally Dexter – qui joue Faith dans le feuilleton ITV – a déclaré le miroir: « Elle a peur, une fois qu’on a été mordu par le cancer, c’est très facile de vivre dans la peur d’une certaine façon qu’il revienne.

« Elle ne vit pas dans la peur, mais cela plane au fond de son esprit. C’est dramatique.

Parlant de savoir si cela pourrait réunir sa famille, elle a ajouté: « Elle ne veut pas les inquiéter ou qu’ils l’acceptent par pitié.

«Elle veut à nouveau une vraie relation avec eux, et cela compte plus que tout pour elle et c’est un gros problème.

« Elle espère certainement [it would bring them closer] et se retournerait pour que cela se produise.

«Mais cela met certainement tout cela au premier plan des choses. La relation est très dramatique et sincère.

ITV

Cain n’a pas encore pardonné à sa mère sa trahison envers son fils secret Nate Robinson[/caption]