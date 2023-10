Les fans d’Emmerdale grondent sur la prochaine romance d’Aaron Dingle – avec une touche d’inceste écoeurante

Les fans d’EMMERDALE ont semblé gronder la prochaine romance d’Aaron Dingle – avec une touche d’inceste malsaine.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV de longue date ont regardé le personnage bien-aimé revenir dans la série.

ITV

ITV

Ils sont convaincus qu’Aaron et Nicky vont se réunir, même s’ils sont cousins ​​germains.[/caption]

Danny Miller a repris son rôle après avoir quitté Emmerdale trois ans.

Aaron a été kidnappé et retenu captif par Caïn et Caleb après avoir volé de l’argent à des gangsters.

Des scènes récentes ont vu le personnage libéré et maintenant de retour dans les Dales.

Mais alors qu’il s’installe à nouveau, les fans sont déjà convaincus avec qui sera sa prochaine romance.

Aaron s’est séparé de son petit ami italien Marco et est désormais très présent sur le marché.

Les téléspectateurs pensent qu’il va tomber amoureux de Nicky – qu’Aaron a vu en levant un verre pour sa grand-mère Faith, décédée l’année dernière.

Cependant, ils sont cousins ​​germains, ce qui signifie que tout lien amoureux serait un inceste.

S’adressant aux médias sociaux, un fan a déclaré : « À moins qu’ils ne changent radicalement la sexualité d’un personnage existant ou qu’ils n’introduisent un nouveau personnage, alors Aaron a peu de choix dans le village et je suis SÛR qu’ils ne veulent pas qu’Aaron soit célibataire… ou au à tout le moins, ne pas coucher avec quelqu’un.

Un deuxième a répondu : « C’est un dingle, cela ne l’arrêtera pas, s’il fait quelque chose, cela provoquera probablement plus de drame puisqu’il en veut clairement à tout le monde. Imaginez la réaction de Chas, Cain et Caleb, surtout s’il essaie de voler Nicky à Suni. Il pourrait dire : « Je m’en fiche s’il n’est pas célibataire ». Je veux dire qu’il est en forme avec Robert et Chrissie !

« Ce sont des Dingles, rappelez-vous, donc le fait d’être apparentés ne les arrête pas », a plaisanté un troisième.

Tandis qu’un quatrième écrivait : « Nicky et Suni sont tous amoureux, mais Suni est dans une mauvaise passe en ce moment après avoir appris que son père est en partie responsable de la mort de son oncle Rishi. »

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et ITVX.

Rex