Les fans d’Emmerdale grincent des dents devant le flirt de Faith Dingle et Bear Wolf alors qu’elle projette de rendre l’ex Eric jaloux

Les fans d’EMMERDALE se sont effondrés sur le flirt de Faith Dingle et Bear Wolf alors qu’elle tentait de rendre son ex Eric jaloux.

Brenda a également essayé d’activer le charme d’Eric devant Faith pour marquer son territoire – et les fans ont été horrifiés.

6 Faith Dingle discute avec Bear Wolf à l’extérieur du café

Les téléspectateurs savent que Faith a les yeux rivés sur son ex Eric depuis qu’elle est revenue au village plus tôt cette année.

Et dans l’épisode de ce soir, Faith a poursuivi sa mission de détourner l’attention d’Eric de son amante Brenda.

Faith avait l’air ennuyée à l’extérieur du café alors que Bear parlait de « ressorts à lames paraboliques » et se dirigeait vers les chantiers de récupération pour trouver des matériaux pour réaménager son corbillard.

Mais quand elle a vu Brenda et Eric s’approcher, Faith a commencé à hurler de rire.

« Oh arrête ça toi. Ils vous demanderont de partir », dit-elle à Bear.

6 La conversation des ours était ennuyeuse Faith

6 Elle essayait de rendre son ex Eric jaloux

Brenda et Eric s’arrêtèrent dans leur élan en écoutant le rire de Faith.

«A-t-elle une plume dans sa culotte ou quelque chose comme ça? Brenda a demandé à Eric.

Un Eric à l’air penaud a alors suggéré de manger un morceau à la maison au lieu de se rendre au café.

« Amende. Nous reviendrons au vôtre et je verrai si je peux vous brouiller quelque chose de spécial. Il est grand temps que je te gâte », dit Brenda à Eric, mettant en scène un spectacle pour Faith.

Brenda a accepté, regardant Faith et disant: « Pourquoi avoir un hamburger quand vous avez un steak à la maison. »

Faith avait l’air mécontent des commentaires de Brenda alors qu’elle et Eric s’éloignaient, et les fans ont été laissés grincer des dents par les tentatives de flirt de Brenda et Faith.

6 La paire a fait toute une scène pour Brenda et Eric

6 Eric a suggéré que Brenda et lui rentrent chez eux à la place

6 Faith a flirté faussement et a ri fort

L’un d’eux a tweeté: « Il n’est pas nécessaire d’être jaloux de Eric Foi. Tu es meilleur avec Bear que tu l’étais avec Eric. Ne rallumez pas quelque chose qui ne fonctionnera pas #Emmerdale. «

Un autre a ajouté: « Pauvre ours, Eric vous n’êtes pas. Quelqu’un va avoir le cœur brisé. #emmerdale. «

Un troisième a sonné: « Est-ce Eric vraiment plus une capture que Bear? #Emmerdale«