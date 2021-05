Les fans d’Emmerdale furieux de la découverte du complot malade de Meena – mais Manpreet le dissimule

Les fans d’EMMERDALE sont furieux après la découverte du complot malade de Meena Jutla consistant à se faire passer pour la mère perdue depuis longtemps d’Ethan Anderson – mais Manpreet Sharma l’a gardé caché.

L’infirmière – qui est jouée par l’actrice Paige Sandhu dans le feuilleton ITV – a prétendu être la mère d’Ethan dans un plan malade pour ramener Manpreet avec Charles.

5 Meena s’est expliquée à Manpreet

5 Manpreet a été choqué d’apprendre que Meena se fait passer pour la mère d’Ethan

Mais ce soir, elle a finalement été rattrapée par sa sœur.

Manpreet l’a résolu et l’a confrontée en disant: «C’est votre téléphone, n’est-ce pas? Vous vous êtes fait passer pour la mère d’Ethan. À quel genre de jeu malsain jouez-vous? »

«Ce n’est pas un jeu», a déclaré Meena.

«Tout ce que j’ai fait – c’est pour vous. Vous étiez si proche d’Ethan il y a des années, non?

5 Manpreet était dégoûté par les actions de sa sœur sauvage

«Je pensais que s’il commençait à se confier à vous, ce qu’il a fait, si vous partagiez un secret, ce que vous avez fait, alors il recommencerait à vous faire confiance. Et il l’a fait, n’est-ce pas?

«Alors Charles verrait à quel point tu es fabuleux avec Ethan, il se rappellerait à quel point tu es fabuleux et ensuite il pourrait se débarrasser d’Andrea et vouloir être avec toi.

Alors que Manpreet a sauvé sa sœur pour ses actions cruelles, Meena lui a dit de ne rien dire, ajoutant: « Ce qu’ils ne savent pas, ne leur fera pas de mal, n’est-ce pas? »

Manpreet a ajouté: «Vous êtes manipulateur et malhonnête. Je pense qu’il est temps que vous et moi discutiez avec Charles.

5 Manpreet a changé d’avis plus tard

Mais quand elle est allée le dire à Charles, il s’est excusé auprès de Manpreet – et son changement d’avis a changé d’avis.

Au lieu d’exposer Meena, elle a gardé son secret et a menti à Charles.

Les téléspectateurs étaient dégoûtés par Manpreet pour avoir soutenu sa sœur.

L’un d’eux a écrit: « Aucun Manpreet ne fait ce qu’il faut, ne la laissez pas vous manipuler #Emmerdale. »

5 Les fans sont furieux Manpreet se laisse manipuler par sa sœur

Une seconde a déclaré: « Meena a abandonné la vérité maintenant, elle sera toujours celle qui prendra le dessus. Manpreet ne peut pas laisser Meena marcher partout comme elle le fait.

« Manpreet doit prendre position contre Meena pour la remettre à sa place #Emmerdale«

Un autre a ajouté: « S’il vous plaît dites-moi que Manpreet ne reculera pas en leur disant #Emmerdale«

Cependant, à la fin de l’épisode, il y a eu une autre torsion avec Charles téléphonant à son ex et lui disant qu’elle aurait dû l’appeler et ne pas contacter Ethan.

Meena continuera-t-elle à se faire passer pour la mère d’Ethan?

Ou la conscience de Manpreet l’emportera-t-elle sur elle?

Emmerdale continue le lundi 19 heures sur ITV.