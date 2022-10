Les fans d’Emmerdale fondent en larmes alors que Harriet Finch meurt dans un accident de quad d’horreur

Les fans d’EMMERDALE ont été laissés pour compte après l’épisode de ce soir alors que la tempête a fait sa première victime.

Les téléspectateurs du feuilleton à succès d’ITV ont eu le cœur brisé lorsque Harriet Finch a succombé aux blessures qu’elle a subies lors de son accident de quad lors de l’épisode d’anniversaire de dimanche.

TVI

Harriet est décédée après s’être retrouvée coincée sous son quad[/caption]

Harriet (Katherine Dow Blyton) était en mission pour localiser une Amelia Spencer (Daisy Campbell) très enceinte qui s’est retrouvée coincée dans la tempête après avoir commencé à développer des contractions.

Amelia s’est enfermée dans une grange pour échapper aux intempéries, mais sans personne autour et sans emplacement exact quant à sa localisation, Harriet et Kim se sont lancées séparément dans une tentative de la retrouver.

Après qu’Harriet ait eu des difficultés avec son quad, elle en a été projetée où elle a atterri au bas d’une colline.

Bien qu’elle ait été secouée, Harriet a pu se relever et dépoussiérer l’accident avant que le quad ne tombe du dessus d’elle et n’atterrisse sur elle, l’écrasant dans le processus.

Alors qu’Harriet était allongée là, gravement blessée, sa rivale amoureuse Kim Tate (Claire King) est arrivée sur son cheval, Ice, alors qu’elle découvrait une Harriet à peine en mouvement.

Harriet a supplié Kim de rester avec elle alors qu’elle commençait à mourir de ses blessures alors que Kim faisait tout ce qu’elle pouvait pour la sauver.

Les téléspectateurs de l’émission ont été dévastés alors que Harriet est décédée des suites de ses blessures avec beaucoup à la maison au bord des larmes lors des scènes émouvantes.

One knocked for six fan a écrit sur Twitter : Absolument navré que le merveilleux @BlytonDow ait quitté nos écrans. Merci beaucoup pour tous les merveilleux souvenirs de Harriet Bouvreuil.”





Un autre a refusé de le croire et a dit : «Harriet réellement mort ou est-ce une ruse ? »

Un troisième a ajouté : « Ils ont en fait tué Harriet à l’arrêt! Wtf », en ajoutant également des émojis qui pleurent pour faire vivre leurs sentiments plus loin.

Tandis qu’un autre a eu le cœur brisé pour Kim Tate, qui avait tenté de la sauver, et a déclaré: “Oh Kim aime ce côté de la reine. Elle n’est pas si diabolique à la fin de la journée, a fait de son mieux pour sauver Harriet.”

La mort prématurée d’Harriet est survenue alors qu’une bousculade de vaches a secoué les Dales après avoir réussi à s’échapper de la grange de Moira – faisant des ravages.

Parlant de sa sortie de la série, l’actrice Katherine Dow Blyton a déclaré: “Le jour même, j’étais couverte de sang et j’avais plusieurs morceaux de bois qui pendaient de mes cheveux. Nous avions ces éoliennes industrielles qui soufflaient littéralement du sable et des débris dans vos yeux.

“Donc, en ce qui concerne cela, ce n’était pas aussi émotif parce que la technicité de ce que vous avez à faire enlève l’émotion, alors j’ai réussi à passer la journée sans sangloter.”

Elle a ajouté: “La mort n’était pas ma dernière scène, mais le dernier jour, j’ai reçu des fleurs et de beaux cadeaux et messages.

“Je ne pense pas que cela me frappera de ne pas y retourner pendant quelques semaines parce que j’ai l’impression d’être en pause, mais cela me frappera lentement.”

Emmerdale continue toute la semaine à 19h30 sur ITV.