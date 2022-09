Les fans d’Emmerdale fondent en larmes alors que Faith Dingle révèle qu’elle n’a plus que quelques semaines à vivre

Les fans d’EMMERDALE ont fondu en larmes après que Faith Dingle ait révélé son intention de se suicider.

La serveuse – qui est interprétée par l’actrice Sally Dexter dans le feuilleton ITV – souffre d’un cancer en phase terminale et n’a plus que quelques semaines à vivre.

Faith Dingle d’Emmerdale essaie de tirer le meilleur parti du temps qu’il lui reste[/caption]

Faith a un cancer en phase terminale et il ne lui reste plus longtemps[/caption]

Mais avec le cancer qui s’est propagé à son cerveau, Faith est devenue terrifiée à l’idée que son esprit lui joue des tours.

La nuit dernière, elle a terrifié son petit-fils Kyle en s’en prenant à lui et auparavant, elle avait peur de penser que son fils Cain était son mari violent Shadrach.

Et avec tout cela dans son esprit, Faith est devenue déterminée à se suicider.

Ce soir, elle a parlé à sa belle-fille Moira de ses plans.

« Tricia, mon infirmière en soins palliatifs, pense que les choses vont empirer, le plus tôt possible », a-t-elle déclaré.

“On parle de semaines ici, peut-être même pas de ça, qui sait…

«Et mourir est une chose, mais c’en est une autre de perdre la tête et de continuer à mourir. Je ne veux pas être perdu ici.

« Je ne veux pas être piégé dans une prison de mes propres souvenirs. C’est moins une question de comment je fais et plus une question de quand.

Moira a été dévastée et a fondu en larmes alors que Faith continuait.

“Je ne suis pas prête, c’est trop tôt”, a-t-elle déclaré.

«Rien de tout cela ne semble réel, c’est le problème. Je sais que je suis en train de mourir mais je n’y crois pas, pas vraiment. Même quand je peux voir ce que ça me fait.

« J’ai peur de ne pas pouvoir dire au revoir à mes enfants parce que je ne sais pas qui elle est.

« Et j’ai peur d’être impuissant à empêcher les démons en moi de se déchaîner et de causer plus de blessures – des blessures que je leur laisserais.

« Mais si je peux faire cette seule chose, cette dernière chose, alors je peux tous nous sauver de cela. Peut-être qu’il y aura même un peu de temps pour créer de bons souvenirs avant que je ne tire le rideau.

Les téléspectateurs ont fondu en larmes sur les lieux.





L’un d’eux a écrit : « La foi est la vie et l’âme d’Emmerdale. Une histoire si déchirante.

Un deuxième a déclaré: «Emmerdale ne sera tout simplement pas la même sans Faith. C’est l’un de mes personnages préférés. »

Un autre a ajouté : « Pauvre foi ! Bénis-la. Ça va être tellement triste de la voir partir.