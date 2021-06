Les fans d’Emmerdale en larmes alors que Tracy Metcalfe tombe en panne de dépression postnatale

Les téléspectateurs d’EMMERDALE sont en larmes après que Tracy Metcalfe est tombée en panne de dépression postnatale.

Dans des scènes déchirantes, la nouvelle maman a eu du mal à faire face et a commencé à se frapper et à insister sur le fait que Frankie avait peur d’elle.

3 La nouvelle maman Tracey a du mal mais le cache à tout le monde Crédit : ITV

Alors que Frankie commençait à se tortiller, ne voulant pas qu’on lui coupe les ongles, Tracy s’est effondrée et le bébé a commencé à pleurer.

« Maintenant, ne pleure pas, tu as été si courageuse avec tes injections », a déclaré Tracy, tout cela devenait trop.

« Cette grosse aiguille effrayante, et tu as été brillant et tu as laissé Wendy le faire.

« Maintenant, il n’y a que moi, laisse-moi recommencer. S’il te plaît, ne pleure pas, ne pleure pas sur moi. Quand papa te coupe les ongles, tu adores ça. Pourquoi me pleures-tu ?

3 Tout est devenu trop pour Tracey Crédit : ITV

« Tu as peur de moi, n’est-ce pas ? Tu penses que je vais encore te blesser comme cette égratignure.

En sanglotant, Tracy supplia : « Oh non, s’il te plaît, arrête de pleurer, arrête de faire ça. S’il te plaît. Je sais, OK, tu n’as pas besoin de me crier dessus.

« Quoi, tu veux que je le dise à voix haute, c’est ça ? Je ne peux pas faire ça – je ne peux pas te garder en sécurité. Je ne peux pas faire face. Je ne peux pas faire face.

Tracy a alors commencé à se frapper à la tête en sanglotant, mais quand Nate est rentré chez elle, Tracy a prétendu que tout allait bien et lui a caché son désespoir.

3 Tracey craint que Frankie ait peur d’elle Crédit : ITV

Et les fans ont pleuré pour elle.

L’un d’eux a écrit : « Pauvre Tracy.

Un deuxième a dit : « Tracy a besoin d’aide !

Un autre a ajouté : « Quand est-ce que quelqu’un va se rendre compte que Tracy a besoin d’aide ?