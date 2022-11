Les fans d’Emmerdale en larmes alors que le personnage bien-aimé quitte le village avec un dernier adieu émotionnel

Les fans d’EMMERDALE étaient en larmes après qu’un personnage bien-aimé ait quitté le village avec un dernier adieu émouvant.

Le feuilleton ITV a vu un certain nombre de sorties ces dernières semaines depuis son grand 50e anniversaire.

Vanessa Woodfield a quitté le village pour le Canada dans l’épisode de ce soir[/caption] TVI

Le vétérinaire a dit au revoir avec émotion à sa bonne amie Rhona[/caption]

L’épisode de ce soir a vu Vanessa Woodfield (Michelle Hardwick) partir pour un placement d’un an au Canada.

L’histoire de Vanessa est de couvrir le congé de maternité de Michelle après avoir accueilli une petite fille plus tôt ce mois-ci avec sa femme, Kate Brooks.

Vanessa était censée partir avec sa petite amie Suzy, mais ils se sont séparés dans l’épisode précédent après un malentendu et une révélation choc.

Vanessa a essayé de rester optimiste malgré son chagrin dans l’épisode de ce soir, et ses copains à travers elle un départ dans le Woolpack.

Cependant, dans un cœur à cœur avec son ex Charity, Vanessa a admis à quel point elle était dégoûtée, tandis que dans une conversation séparée avec la mère de Rhona, Suzy a également avoué aimer toujours Vanessa.

Malheureusement, il semblait que les deux femmes étaient trop têtues pour faire la paix avant le départ de Vanessa, et bientôt elle était dans le taxi en direction de l’aéroport.

Mais juste avant de quitter le village, la voiture s’est arrêtée brusquement et lorsque Vanessa a levé les yeux, Suzy se tenait là.

Les femmes se sont ensuite finalement racontées ce qu’elles ressentaient, Suzy disant que Vanessa allait “casser ça” au Canada, avant de dire qu’elle l’aimait toujours.

Vanessa a dit qu’elle l’aimait aussi, et ils ont partagé un doux baiser et ont dit qu’ils devraient attendre et voir où ils en seraient tous les deux dans un an.

Le fils de Vanessa a alors demandé si Suzy allait lui rendre visite, et alors qu’ils échangeaient un regard, Vanessa lui a dit qu’ils devaient s’installer, mais a laissé la porte ouverte à une éventuelle réunion de l’autre côté de l’étang.

Les choses semblant beaucoup plus prometteuses entre les femmes, les téléspectateurs d’Emmerdale se sont rendus sur Twitter pour commenter les dernières scènes de Vanessa.

L’un d’eux a écrit : « Tellement content que Suzy et Vanessa se soient réconciliées mais pourquoi ne sont-elles pas parties ensemble ? Je veux dire à quoi ça sert de se remettre ensemble si Vanessa part toute seule. #Emmerdale”

Un autre a ajouté: “Euh bonjour Vanessa, tu as oublié d’emmener Suzy avec toi. #Emmerdale”

Un troisième a tweeté: “Vanessa disant au revoir à Paddy, Marlon et Rhona m’a tellement ému. Vanessa tu vas tellement me manquer. #Emmerdale”

Ses amis ont eu le cœur brisé de la voir partir[/caption]