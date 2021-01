Les fans d’EMMERDALE sont en larmes après que Dawn Taylor ait fait retirer son fils Lucas de ses soins par les services sociaux à cause du comportement d’ivrogne Harriet.

L’assistant de bureau – qui est joué par l’actrice Olivia Bromley dans le feuilleton ITV – a crié d’angoisse alors qu’un travailleur social a emmené Lucas après qu’Harriet l’ait perdu ivre en faisant ses courses.

Alors que l’assistante sociale a appris la vérité sur Lucas, Harriet a fait rage à Dawn en insistant que c’était sa faute.

«Je ne vois rien de heureux ou de valable et je me déteste», dit-elle.

«Je sais que vous méritez mieux mais c’est comme ça. Je ne peux pas le sortir de ma tête – faire glisser son corps dans et hors du sol. J’aurais aimé ne jamais vous regarder.

Et comme l’assistante sociale revenait de l’étage, Harriet a décidé de tout faire sauter.

L’insultant, elle a déclaré: «En voici une autre – cinq secondes sur le terrain et elle pense qu’elle sait tout.

«D’accord, j’ai bu un verre, je suis stressé, qui ne l’est pas? Mais n’importe qui peut voir que les besoins de ce garçon sont plus que satisfaits.

Mais comme l’a dit la travailleuse sociale, elle avait des inquiétudes concernant le bien-être de Lucas avec Harriet.

«Elle peut avoir toutes les préoccupations du monde, mais ce qu’elle n’a pas, c’est l’autorité. Je sais comment ça marche. Vous avez besoin de paperasse et vous avez besoin d’autorité et vous ne l’avez pas non plus. »

L’assistante sociale l’a informée que même si elle n’avait pas l’autorité, la police l’a fait et elle les a appelés pour aider à retirer Lucas.

Dawn s’est effondrée quand son fils lui a été enlevé et même si l’assistante sociale a insisté sur le fait que ce ne serait que pour quelques jours, quand Dawn a essayé de dire à Lucas que – elle a été rapidement fermée.

Alors que Lucas était chassé, Dawn hurla d’angoisse alors qu’Harriet s’enfermait dans la maison.

Les scènes ont laissé les téléspectateurs en larmes.

Will Taylor d’Emmerdale qualifie Harriet Finch de « bintless » dans un démantèlement cinglant

L’un d’eux a écrit: « #Emmerdale c’était déchirant. «

Une seconde a dit: « À quel point Harriet et Dawn sont-elles géniales? Mon cœur s’est brisé pour elle quand ils ont emmené Lucas. #Emmerdale. «

Un autre a ajouté: « Le cœur brisé pour la pauvre Dawn. »