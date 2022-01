Les fans d’Emmerdale déterminent qui achètera The Woolpack dans une tournure surprenante

AVEC le destin du Woolpack en suspens, les fans d’Emmerdale pensent savoir qui sera le nouveau propriétaire du pub.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV se sont rendus sur Twitter pour partager leur théorie, jetant un nom inattendu dans le mélange.

TVI

Une vente aux enchères tendue approche pour les Dingles[/caption]

Des semaines de querelles avec la famille Dingle ont conduit Al Chapman (Michael Wildman) à riposter dans un geste désespéré.

Le Woolpack a été détruit par une explosion dévastatrice le jour de Noël, laissant Chas (Lucy Pargeter) et Marlon (Mark Charnock) ramasser les morceaux.

Le célèbre pub a depuis été mis aux enchères, ce qui signifie qu’un nouveau visage sera à la tête du Woolpack.

Et certains fans du feuilleton de longue date pensent qu’ils ont peut-être résolu l’affaire.

Les téléspectateurs s’attendent à ce que Liv Flaherty vienne à la rescousse dans une tournure surprenante.

Le jeune joué par Isobel Steele a été jeté derrière les barreaux en décembre 2021, après avoir été blâmé pour la mort de Ben Tucker.

Mais avec la justice qui se profile à l’horizon pour Meena Jutla, la véritable meurtrière de Ben, et Vinny qui se bat pour sa libération, Liv pourrait arriver à temps pour sauver la situation.

« Liv leur donnera l’argent ! Elle sera bientôt libre et n’a pas besoin de cette immense maison pour elle seule, elle a de l’argent à la banque », a écrit un téléspectateur sur Twitter.

Un autre a ajouté: « Hope Liv sort de prison achète le Woolpack. »

Liv est pressentie d’acheter le pub après que son défunt père, Gordon Livesy, lui ait laissé une somme d’argent considérable.

Bien que la majeure partie de l’argent soit immobilisée dans la maison appartenant à Liv, les fans sont certains qu’elle pourrait donner à Chas et Marlon une partie de sa fortune pour acheter le pub.

Cependant, certains peuvent croire que cela est encore peu probable, Liv luttant pour rester sobre après avoir souffert d’une dépendance à l’alcool et elle n’étant pas en bons termes avec Chas.

Cela pourrait-il aider Liv à réparer sa relation avec Chas ?





Comme mentionné ci-dessus, le Woolpack a été transformé en décombres après une explosion.

Lorsque Chas et Marlon ont découvert que l’assurance refusait de payer les dommages, ils se sont tous deux tournés vers Al dans l’espoir de lui vendre le pub.

Mais ce deuxième plan a échoué en un rien de temps car ce dernier a été déjoué par Cain (Jeff Hordley) et Mackenzie Boyd (Lawrence Robb).

Leur intrigue a convaincu l’usurier Gavin de se retirer de l’accord, ce qui signifie qu’Al n’avait pas les fonds pour acheter le Woolpack aux Dingles.

Cela a non seulement entraîné un conflit au sein de la famille, Cain étant désavoué, mais a également poussé Chas et Marlon à se tourner vers les enchères dans le but de récolter de l’argent.

Une vente aux enchères tendue est en cours avec plusieurs résidents déterminés à mettre la main sur le Woolpack.

Alors que Cain établira ses propres offres, des scènes diffusées la semaine prochaine montreront que Kim Tate est tout aussi désireuse d’acheter le pub, au grand chagrin de Chas.