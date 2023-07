Les fans d’Emmerdale dégoûtés par Dan Spencer alors qu’il s’en prend à sa fille Amelia

Les fans d’EMMERDALE sont dégoûtés par Dan Spencer pour avoir imputé ses problèmes à sa fille Amelia.

Le mécanicien – qui est joué par l’acteur Liam Fox dans le feuilleton ITV – risque une longue peine de prison après avoir agressé le harceleur de sa fille Amelia.

TVI

Dan Spencer d’Emmerdale a imputé ses problèmes à sa fille Amelia[/caption]

Mais ce soir, après s’être saoulé dans les bois, Dan s’est déchaîné et a reproché à sa fille d’avoir osé enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux.

Le trouvant seul dans les bois, David a raccompagné Dan chez lui mais il a été complètement martelé.

« Que fais-tu? » a fulminé Amelia une fois que David est parti.

« J’ai été assis ici malade d’inquiétude et tu es là-bas en train de te faire soigner ? Quand vas-tu me parler ?

« Tu n’arrêtes pas de me repousser et de me dire que tout ira bien mais ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ? Les choses vont empirer si vous continuez à faire des choses comme ça.

Elle a ajouté: « Je sais ce que tu traverses et je sais que tu dois être terrifiée, mais moi aussi. Et je ne pense vraiment pas que se saouler va aider. »

Mais comme Dan a refusé d’écouter, Amelia a crié: « Fais quelque chose, ou tu ne te soucies même pas de ce qui m’arrive à moi et à Esther? »

Cela a rendu Dan furieux et il a dit à Amelia de dures vérités.

« Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que j’ai fait pour toi, ragea-t-il.

« Alors, tu veux en parler ? Alors voilà, vous auriez dû m’écouter. Tu aurais dû m’écouter quand je t’ai dit d’arrêter ces vidéos poxy.

« Mais tu ne l’as pas fait. Je t’avais prévenu mais tu as continué.

« Vous continuez à dire que je suis allé à l’hôpital et que j’ai aggravé les choses, mais je n’aurais pas pu aggraver les choses si vous m’aviez écouté en premier lieu.

« J’ai frappé un homme, oui, mais qui l’a ramené en premier lieu ? Toi. »

Dan est parti en trombe et Amelia a été dévastée et les fans sont dégoûtés de lui.

L’un d’eux a écrit: « Dan ces mots à Amelia étaient extrêmement durs. »

Un deuxième a dit: « Dan espèce d’idiot absolu, ce n’est pas la faute d’Amelia si c’est arrivé. »

Un autre a ajouté: « Dan donnant Amelia s ** t, après qu’elle vient d’être harcelée, la meilleure chose que Dan puisse faire maintenant est de se retirer d’un pont. »