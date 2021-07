Les fans d’Emmerdale dégoûtés alors que Liv aiguillonne Aaron au sujet de ses abus dans son enfance

Les fans d’EMMERDALE sont dégoûtés après que Liv Flaherty ait utilisé ses abus d’enfance contre lui.

L’adolescent alcoolique – qui est interprété par l’actrice Isobel Steele dans le feuilleton ITV – est à nouveau déraillé.

Ce soir, elle a encore tiré sur son frère Aaron pour avoir essayé de l’aider à arrêter de boire.

Mais après avoir entendu la vérité selon laquelle Faith diluait ses boissons, Liv a atteint un nouveau creux.

« Tu as envoyé Faith pour m’espionner ? Pour me contrôler ? Tu es un menteur. Arrête de prétendre que tu as peur que je bois quelques verres.

« J’ai besoin de quelque chose pour oublier que je suis ici avec toi.

« Quand tu es dans mon visage Aaron, je te déteste. Tu es juste un maniaque du contrôle qui ne supporte pas que je m’amuse.

« Vous voulez que tout le monde soit aussi malheureux que vous, n’est-ce pas ? Vous ne voudriez pas être heureux si vous saviez comment l’être – vous voulez juste nous entraîner tous vers le bas à cause de ce que vous avez traversé.

Aaron avait l’air dévasté par les paroles de Liv lorsqu’elle utilisait contre lui les abus sexuels de leur père sur Aaron alors qu’il était enfant.

Il ne pouvait pas parler – et elle lui a dit : « Pas de retour criard ? Super, il est temps pour un peu de paix et de tranquillité.

Les téléspectateurs étaient dégoûtés d’elle.

L’un d’eux a écrit: « Je sais que ce n’est qu’un feuilleton télévisé, mais j’ai vraiment détesté cette scène de bagarre / dispute entre Aaron et Liv et de voir Aaron / Danny pleurernny. »

Un deuxième a déclaré: « Je souhaite vraiment que cette histoire de boire avec liv sur emmerdale se termine. Liv était absolument vil pour aaron ce soir. »