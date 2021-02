Les fans d’Emmerdale dégoûtés alors que Jamie Tate tente de forcer Gabby Thomas à avorter

Les fans d’EMMERDALE sont dégoûtés après que Jamie Tate ait tenté de forcer Gabby Thomas à se faire avorter.

Le vétérinaire – qui est joué par l’acteur Alexander Lincoln dans le feuilleton ITV – a réagi avec horreur lorsque Gabby lui a dit qu’elle était enceinte après leur aventure d’une nuit.

Il lui a dit: «On dirait que des choses comme ça arrivent tout le temps. Je me fiche de ce que vous ressentez, mais si vous imaginiez que j’allais me mettre à genoux et que nous vivrions heureux pour toujours, je suis désolé de vous le dire mais nous vivons dans le monde réel maintenant.

«Gabby ça ne fait que quelques semaines, ce n’est pas grave que nous puissions nous en débarrasser. Alors, puis-je vous laisser organiser cela ou dois-je?

Pensant qu’il avait cajolé Gabby dans un avortement, Jamie est parti – mais après avoir parlé à Laurel et avoir été rappelé qu’elle avait de la famille pour la soutenir, Gabby a réalisé qu’elle avait une autre carte à jouer.

Elle est allée à Home Farm pour le dire à Kim.

Même Kim était plus favorable à Gabby, lui disant que c’était sa décision ce qui s’était passé – et elle a rapidement pris sa décision.

Lorsque Jamie est arrivé à la maison, Kim a déclaré: «Gabby me disait la bonne nouvelle.

«Encore une fois, je dois m’excuser pour les manières de mon fils. Tout cet argent sur une éducation privée et il agit toujours comme un voyou. Peut-être que nous ferons mieux avec la prochaine génération – ils disent que la pratique rend parfait.

Jamie a tonné: «Maman, ça n’a rien à voir avec toi. Maintenant, Gabby, nous en avons parlé – ça n’arrive pas, tu as accepté.

Mais Gabby avait fini de jouer gentiment et a riposté: «Non, tu as parlé et tu as frappé du pied et craché ton mannequin mais tu sais que c’est mon corps, donc c’est ma décision.

«Je ne vais pas avoir de résiliation juste pour que cela vous arrange. Tu n’es pas responsable Jamie, je le suis et je vais avoir ce bébé.

Les fans étaient sous le choc des scènes.

L’un d’eux a écrit: « Je me demande ce que ressentirait Jamie si quelqu’un traitait sa fille adulte comme lui le fait Gabby. Il n’a aucun respect pour les femmes. »

Un second a déclaré: « La façon dont Jamie la traite est dégoûtante, Jamie est sérieusement vile »

Un autre a ajouté: « Sérieusement Jamie? Qu’est-ce qui lui fait exactement penser que Gabby veut même un licenciement en premier lieu? »

« Il ne peut pas simplement lui dire de se faire licencier », déclara simplement un quatrième.