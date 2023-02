Les fans d’Emmerdale découvrent un indice prouvant qui est vraiment Nicky

Les fans d’EMMERDALE ont repéré un indice prouvant avec qui Nicky travaille.

Le manny – qui est joué par l’acteur Lewis Cope dans le feuilleton ITV – cache un grand secret sur qui il est vraiment.

Il n’a pas encore reçu de nom de famille à Emmerdale, ce qui signifie généralement qu’il est lié à un autre personnage.

Et maintenant, les fans pensent savoir qui – Caleb.

Dans l’épisode de ce soir, Nicky s’est retrouvé au milieu de la dispute de Will Taylor avec Caleb.

Nicky a dit à Will de sortir et de ne pas laisser Caleb l’atteindre.

Dehors, Will était en colère après que Kim lui ait dit d’arrêter d’être enfantin avec le cheval.

Alors que Caleb s’est lié avec Rhona à propos du cheval, Will a fini par se confier encore plus à Nicky.

“Il prépare quelque chose, je le sais”, a-t-il dit à Nicky.

“C’est pourquoi je le suis, ce n’est pas pour m’amuser.”

Nicky lui a dit que ça avait l’air un peu bizarre qu’il traque Caleb – et Will a accepté et lui a demandé d’espionner Caleb pour lui.

“Vous avez dit que nous étions des alliés”, a déclaré Will. “Suivez-le simplement et faites un rapport.”

Nicky avait l’air mal à l’aise – mais il semblait qu’il avait conduit Will à sa propre conclusion.

Et les fans sont convaincus que c’est la preuve que Nicky travaille avec Caleb contre les Tates.

L’un d’eux a écrit : « Sommes-nous sûrs que Nicky ne travaille pas pour Caleb ?

Un deuxième a déclaré: “Je suis presque sûr que les appels téléphoniques cryptés de Caleb sont destinés à Nicky la nounou.”

Un autre a ajouté: “Je pense que Caleb et Nicky travaillent ensemble.”