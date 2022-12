Les fans d’Emmerdale “découvrent” la véritable identité du frère de Cain Dingle dans la torsion de l’ADN

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus d’avoir découvert la vérité sur le mystérieux demi-frère de Cain Dingle.

Il a été récemment annoncé qu’un nouveau visage lié à Cain arrivera dans les Dales alors qu’il fait face à un avenir derrière les barreaux pour avoir pris le relais du meurtre d’Al Chapman par son fils Kyle.

Caleb est nouveau dans les Dales[/caption]

Les fans sont convaincus qu’il y aura un rebondissement[/caption]

Cain est actuellement derrière les barreaux sur le feuilleton ITV pour le crime qu’il n’a pas commis car Kyle a été emmené par maman Amy et sa belle-mère Moira.

Cependant, avec un nouveau membre de la famille dans le mélange, cela ne manquera pas de semer le trouble pour le clan Dingle.

Caleb Milligan, interprété par Will Ash, arrivera le jour de Noël sur le feuilleton et ne manquera pas de bouleverser Chas et Cain, les patrons d’Emmerdale annonçant que son arrivée mettra encore plus à rude épreuve les relations entre les frères et sœurs en guerre.

Les fans ont déjà commencé à réfléchir à d’éventuelles théories sur l’identité de Caleb, beaucoup suggérant qu’il pourrait être le père de Chloe Harris.

Un utilisateur de médias sociaux a demandé : “Je me demande si le frère de Cain est le père de Chloé ?”

Un autre a demandé : « Comment se fait-il que ce frère [has] jamais été mentionné auparavant qui est sa mère et son père. Je parie que c’est le père de Chloé.

Un troisième s’est demandé : « Serait-ce le père de Chloé ?

Cependant, de nombreux fans ont été complètement confus par la façon dont le personnage était lié aux membres de la distribution.

Zak, le père de Cain, avait un frère appelé Caleb Dingle, ce qui a conduit beaucoup à se demander s’il s’agissait du même personnage et comment cela fonctionnerait.

Ils ont écrit : « J’ai été amené à croire que le frère aîné de Cain (qui a été mentionné une fois dans les années 90 mais jamais vu !) s’appelait Nathan !!! Et —- Caleb Dingle était le frère de Zak (le père de Mandy), pas celui de Cain !!!”

Un autre a demandé des éclaircissements, ajoutant: «Je pense que nous avons besoin de plus d’informations ici Emmerdale. Est-il le fils de Zak, Faith ou Shadrach ? S’il est le frère de Cain et Chas, cela signifierait qu’il est le fils de Faith ?

Les téléspectateurs auront bientôt leurs réponses sur son identité et découvriront si le lien fait avec Chloe Harris sera vrai.

Caleb semble sur le point de provoquer une montagne de bouleversements et jouera probablement un rôle central dans l’histoire actuelle de la prison de Cain.

L’arrivée de Caleb sera-t-elle la cause du démasquage de nombreux secrets du village ?

Les actions de Kyle seront-elles enfin dévoilées et la trahison de Chas affichée à toute la famille ?

Cain et Chas ont des problèmes avec Caleb[/caption]

Can a eu quelques mois difficiles[/caption]

Caleb arrivera sur Emmerdale dans des scènes projetées le jour de Noël sur ITV1.