Les fans d’Emmerdale “découvrent” ce qui ne va pas avec Cathy après que le patron a taquiné jamais fait avant l’intrigue

Les FANS d’Emmerdale sont convaincus qu’ils savent ce qui ne va pas avec Cathy Hope dans le feuilleton.

Les patrons de l’émission ont taquiné une histoire pour Cathy qui n’a jamais été abordée auparavant.

Ils ont promis que de nombreux parents pourront comprendre le problème en question.

Bien qu’aucun autre détail n’ait encore été publié sur ce à quoi Cathy sera confrontée, les téléspectateurs ont commencé à remarquer des changements dans ses comportements habituels au cours des dernières semaines.

Les choses ont semblé s’intensifier lors de l’épisode de la nuit dernière où elle a commencé à s’ouvrir dans une conversation avec son frère Heath sans savoir exactement à quoi elle faisait référence.

Alors que Heath demandait tendrement à Cathy si elle allait bien, elle lui dit : « C’est comme si ce truc arrivait et je déteste tout et j’ai peur. Et puis c’est parti. »

L’ambiance a rapidement changé lorsque le duo a été interrompu par le père Bob qui a affronté sa fille.

Alors que Bob faisait une remarque concernant la performance de Cathy lors du concert de la chorale locale, la jeune fille a dénoncé son père pour ses manières peu encourageantes.

Elle a déclamé : « Je savais que tu serais comme ça. Tu me détestes. Vous pensez que je suis inutile, vous le pensez tous.

“Tu ne m’écoutes jamais. Tu n’as aucune idée de ce qui se passe, tu penses que tu es génial mais tu ne l’es pas, tu es pathétique.

La diatribe de choc a stupéfié Bob et sa partenaire Wendy a été laissée avec une profonde inquiétude.

Mais maintenant, les fans ont prédit ce qui arriverait à Cathy, car beaucoup ont commencé à supposer qu’elle souffrirait de dépression ou d’un autre problème de santé mentale similaire.

Une personne a écrit en ligne : “Je pense qu’elle souffre peut-être de dépression.”

Un deuxième a demandé : “Est-ce que Cathy a un trouble affectif saisonnier ?”

Alors qu’un troisième a souligné certains des problèmes auxquels Cathy pourrait être confrontée: “Pensons-nous que Cathy va avoir un problème de santé mentale, quelque chose comme un trouble de la personnalité bipolaire ou limite, ils n’arrêtent pas de dire qu’elle a cette grande histoire à venir.”