Les fans d’Emmerdale déconcertés par l’ÉNORME oubli de David Metcalfe alors que Meena Jutla s’abaisse à un nouveau plus bas

Les fans d’EMMERDALE sont déconcertés par l’ÉNORME oubli de David Metcalfe alors que Meena Jutla s’est arrêtée à un nouveau creux lors du deuxième volet du feuilleton d’hier soir.

L’infirmière tordue – interprétée par l’actrice Paige Sandhu – est occupée à causer des problèmes depuis qu’elle a rejoint le village en septembre de l’année dernière.

6 Les fans d’Emmerdale sont déconcertés par le fait que David Metcalfe n’a pas réalisé à quel point EVIL Meena Jutla est Crédit : ITV

Elle a assassiné le chien d’Andrea Tate pour essayer de l’empêcher de sortir avec l’ex de sa sœur Manpreet, Charles Anderson, et a laissé entendre qu’elle avait tué sa meilleure amie Nadine lors d’une conversation avec Diane Sugden.

Plus récemment, elle a accusé le fils de David, Jacob Gallagher, d’avoir volé un pot d’argent de charité dans le cadre d’un projet de maladie visant à se débarrasser de lui afin qu’elle puisse avoir le commerçant pour elle-même.

Mais après s’être rendu compte qu’il avait eu tort d’accuser son fils du crime, David est allé s’excuser et l’étudiant a demandé s’ils pouvaient passer du temps seuls sans Meena.

Bien que l’infirmière ait joué un grand rôle lorsqu’il lui a annoncé la nouvelle qu’il ne pouvait pas faire de rendez-vous à cause de Jacob, après son départ, ses vraies couleurs se sont vraiment manifestées.

6 Meena n’était pas contente de l’excuse de David Crédit : ITV

6 David a mis son fils Jacob en premier Crédit : ITV

Alors que David démarrait, Meena réalisa que son plan ne fonctionnait pas.

Elle sortit une bouteille de champagne du sac de friandises qu’elle avait acheté pour leur soirée romantique et la jeta à la porte avec colère.

Les téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour partager leur confusion sur le fait que David n’a pas encore compris à quel point Meena est diabolique.

L’un d’eux a écrit: « #Emmerdale, comme David est stupide. Il y a tellement de drapeaux rouges autour de Meena que tous les billets au Royaume-Uni se dirigent vers eux, mais David n’en voit aucun. »

6 Meena envisagea de casser la bouteille de champagne Crédit : ITV

Un autre a déclaré: « David n’a-t-il rien appris après Maya. Évidemment non. M. Pea Brain #Emmerdale. »

Un troisième a ajouté : « David est un EEDIAT ! Prendre pleinement le parti de Meena #Emmerdale. »

Un quatrième a tweeté : « David n’a rien appris après Maya ? Évidemment non, putain d’idiot #Emmerdale. »

Les choses sont sur le point d’empirer pour David alors que Meena est sur le point de tuer l’un de ses ennemis la semaine prochaine.

6 Meena a brisé la bouteille de colère Crédit : ITV

Elle va casser et revendiquer sa première victime dans le village dans des scènes que les patrons appellent « déchirante ».

La patronne de Soap, Kate Brooks, a taquiné: «Meena a été un tourbillon depuis son arrivée dans le village, complotant et manipulant les gens et les situations pour obtenir ce qu’elle veut et ne causant que des drames et des chagrins d’amour inutiles dans le processus.

«Sa façade apparemment bienveillante dément sa vraie personnalité; une femme au passé trouble et sans conscience.

« Le manque d’empathie de Meena est souvent perçu par ceux qui l’entourent comme un peu plus que de la pétulance gâtée, cependant, nous apprenons bientôt la véritable ampleur de son caractère narcissique et amoral.

6 Meena va tuer quelqu’un la semaine prochaine… Serait-ce Jacob ? Crédit : ITV

« La malveillante Meena va faire des ravages dans le village et une fois qu’elle vous aura dans sa ligne de mire, personne n’est à l’abri de ses machinations sournoises et dangereuses.

« Ce scénario verra les téléspectateurs saisis lorsqu’ils réaliseront qu’il s’agit d’une femme capable de tout et de tout. »

David est sur le point de la tromper avec Victoria Sugden, et il est clair qu’elle n’aime pas Jacob.

La petite amie de Jacob, Leanna Cavanagh, est sur le point de découvrir ses secrets passés – alors pourrait-il s’agir de l’un d’entre eux ?

