Les fans d’Emmerdale dans des flots de larmes alors que Faith Dingle meurt dans les bras de Cain

Les fans d’EMMERDALE n’ont pas pu contenir leurs émotions lors de l’épisode dévastateur de ce soir alors que Faith Dingle est décédée dans les bras de son fils Cain.

Le feuilleton ITV a diffusé les scènes déchirantes alors qu’elle passait individuellement du temps avec chacun de ses proches avant de prendre la décision de mettre fin à ses jours après sa bataille contre le cancer.

Faith Dingle est décédée pendant l'Emmerdale de ce soir

Caïn découvre une Foi mourante

Tout au long de l’épisode, Faith (Sally Dexter) a passé du temps de qualité avec ses proches, dont sa fille Chas, (Lucy Pargeter) sa belle-fille Moira Barton (Natalie J. Robb), ses amis Diane Sugden (Elisabeth Estensen) et Eric Pollard (Chris Chittell ) , son petit-fils Nate Robinson (Jurell Carter) et son arrière-petite-fille Sarah Sugden (Katie Hill), qu’elle a soutenus pendant sa propre bataille pour la santé des années plus tôt.

Faith a réfléchi tout au long de l’épisode, car il semblait qu’elle avait décidé que c’était son dernier jour après une journée amusante au bord de la mer la veille, en particulier après l’avoir qualifiée d’« envoi ».

Faith appelle Nate pour discuter et lui demander s’il l’aidera à monter les escaliers et à se coucher.

Le couple profite d’une conversation amoureuse avant que Nate ne tire les rideaux et ne fasse ses adieux.

Faith tend la main vers son sac à main et commence à déballer une variété de comprimés et de flacons de médicaments.

Elle sort également les photos de Sarah de la journée au bord de la mer alors qu’elle les parcourt.

Lors d’une conversation avec Sarah, Moria remarque qu’elle porte un médaillon que Faith a dit qu’elle lui donnerait “quand elle était dans sa boîte”, ce qui a éveillé Moria.

Alors que Moira et Cain se dirigent vers le pub en panique, ils découvrent une Faith extrêmement mal au lit.





Ayant apparemment pris une overdose, Faith chuchote d’abord au couple: “Allez… s’il vous plaît.”

Un Cain inquiet insiste pour appeler une ambulance mais Faith, extrêmement malade, lui dit de ne pas le faire, lui demandant de «la laisser partir».

Cain réconforte une foi mourante au lit alors qu’ils racontent les souvenirs heureux de la veille.

Faith s’éloigne de plus en plus alors qu’elle reste dans les bras de son fils alors qu’elle prend son dernier souffle.

Les yeux des fans pleuraient devant les scènes déchirantes alors qu’ils étaient laissés en boule devant leurs écrans.

S’adressant à Twitter en masse, les fans brisés ont exprimé leur douleur en regardant les scènes percutantes.

Un fan a déclaré: “Mon cœur se brise en regardant #Emmerdale. Je sanglote. Caïn disant à Faith qu’il l’aime.

Un autre a ajouté: «OMG, je suis en train de faire la fête à Cain pour Faith dans leur moment le plus déchirant. #Emmerdale”

Un troisième a écrit: «C’est tout simplement trop. Au revoir Foi. #Emmerdale”

Tandis qu’un quatrième sanglotait : « OMG, non ! Le discours de Cain à Faith me fait pleurer. #Emmerdale”

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 et ce dimanche à 19h sur ITV.