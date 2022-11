Les fans d’Emmerdale critiquent le savon pour avoir oublié la victime de la tempête Harriet Finch

EMMERDALE a été critiqué par les fans pour avoir semblé oublier la victime de la tempête Harriet Finch.

La femme policière – qui a été jouée par l’actrice Katherine Dow Blyton dans le feuilleton ITV – a été un pilier du village pendant neuf ans.

Et bien qu’elle soit l’un des personnages les plus en vue de la série, elle a à peine été mentionnée depuis sa mort.

Les fans sont particulièrement furieux qu’il y ait eu peu de conséquences immédiates après sa mort.

Elle a été tuée par une explosion après avoir été écrasée par son quad alors qu’elle cherchait Amelia Spencer, une adolescente enceinte disparue.

Elle est devenue la première victime de la tempête – mais n’a pas encore eu ses funérailles.

En comparaison, Liv Flaherty, décédée après Harriet, a eu des funérailles complètes au village conjointement avec Faith Dingle.

Et tandis que plusieurs personnages ont été montrés en deuil pour Liv et Faith, la réaction à la mort de Harriet a été beaucoup plus discrète.

Cela a conduit les fans à accuser le feuilleton d’oublier Harriet et d’être irrespectueux envers l’actrice Katherine.

L’un d’eux a écrit : « J’ai l’impression que cela a été très mal fait. Elle était dans le programme depuis 10 ans et personne n’a même remarqué qu’elle est partie. Je l’aimais bien aussi.

Un deuxième a déclaré: “Je suis également triste pour l’actrice, cela semble assez irrespectueux.”

Un autre a ajouté: « Harriet a été écrite dans un coin il y a plusieurs années. J’ai l’impression qu’ils ont décidé d’utiliser cette semaine comme une opportunité pour donner du drame à Kim et Harriet, un personnage difficile pour eux, en a payé le prix.

“Katherine Dow Blyton méritait mieux, mais elle l’a toujours fait.”