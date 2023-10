Les fans d’Emmerdale craignent que Chas Dingle n’ait été assassiné dans un terrible choc d’enlèvement

Les fans d’EMMERDALE craignent que Chas Dingle ait été assassiné dans une tournure choquante dans l’épisode de ce soir.

Le gérant du bar Woolpack – qui est interprété par l’actrice Lucy Pargeter dans le feuilleton ITV – a été kidnappé par le méchant gangster Harry ce soir.

ITV

Les fans d’Emmerdale craignent que Chas Dingle ait été assassiné[/caption]

Les téléspectateurs savent qu’il s’est fait passer pour un homme appelé Simon pour se rapprocher de Chas et se venger de Caleb et Cain pour avoir fait échouer son activité de contrebande d’armes.

Il l’a emmenée faire un tour en voiture, l’empêchant de prendre son téléphone dans le processus et les deux hommes semblaient se lier sur des problèmes familiaux.

Mais quand Chas commença à se plaindre de ses frères, Harry se révéla.

« Je suppose que c’est de là que vient ton neveu, » dit Harry alors que Chas réalisait enfin qu’elle était en danger.

« Il m’a fait souffrir il y a quelques semaines. Si j’en avais eu l’occasion, je l’aurais amené ici pour régler ce problème.

« Je n’en sais rien, » répondit Chas alors qu’Harry devenait méchant.

Il lui a dit : « Non, tu n’en as pas besoin. Tu dois juste garder ta bouche fermée et faire exactement ce que je dis.

Plus tard dans l’épisode, Harry a été vu en train de se nettoyer les mains à côté de sa voiture alors qu’il discutait avec quelqu’un au téléphone.

«C’est moi», dit-il. « Comment ça se passe, ta fin ?

« Bien. Continue comme ça. non, cette stupide vache n’en avait aucune idée. Tu aurais dû voir son visage quand… tu sais.

« Quoi qu’il en soit, c’est fait maintenant, alors préparez-vous. Parce que les autres ne peuvent même pas imaginer ce qui les attend.

Il n’y avait aucun signe de Chas et maintenant les fans craignent qu’elle ait été assassinée.

L’un d’eux a écrit : « Qu’est-il arrivé à Chas? Cela suggère qu’elle a été tuée, mais je ne sais pas ? Est-ce que c’est ce qu’on est censé croire »

Un deuxième a dit : « Qu’est-ce qu’Harry a fait à Chas ?

Un autre a ajouté : « Chas aussi ? Combien sont-ils en train de se cogner ??

Un troisième a déclaré : « Chas aussi ? Combien sont-ils en train de se cogner ??