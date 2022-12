Les fans d’Emmerdale craignent pour Vinny Dingle après qu’il soit resté inconscient après que le jeu de poker à enjeux élevés se soit sérieusement retourné contre lui

Les compétences de VINNY Dingle en matière de jeu de poker lui causent des ennuis alors qu’il est attaqué par le nouveau venu Darren et laissé inconscient.

Le jeune veuf s’est tourné vers le jeu pour faire face au décès de sa femme Liv Flaherty.

TVI

Vinny est battu et volé[/caption]

Mais les choses deviennent incontrôlables pour le ferrailleur d’Emmerdale après une partie de poker avec un croupier inconnu et douteux.

Le nouveau visage Darren a continué à augmenter le jackpot et a été surpris par la chance de Vinny alors qu’il gagnait 10 000 £.

Mais plus tard, Darren surprend David appeler Vinny un “requin de cartes” et “arnaqueur”, laissant Darren furieux et tirant sur Vinny.

Se sentant victime d’une arnaque, Darren s’est présenté à l’appartement de Vinny pour le confronter.

Vinny lui a dit: “Le jeu est terminé.”

Mais Darren a répondu: “Oh non, le jeu ne fait que commencer.”

Même si Vinny a protesté qu’il avait gagné le jeu équitable, Darren était plein de rage et de vengeance.

Darren a dit: “Je n’aime pas qu’on me ridiculise, et je viens de découvrir que tu m’as ridiculisé… et je ne peux pas laisser passer ça.”

Vinny a continué à insulter ses talents de joueur de cartes.

Il a dit: “Plus l’argent est gros, plus l’idiot est gros.”

Un Darren furieux a donné un coup de poing à Vinny dans l’estomac, le laissant à bout de souffle.

Les téléspectateurs le voient ensuite inconscient sur le sol avec un nez ensanglanté.

Pendant ce temps, Darren a volé tous les gains et s’est enfui.

Les fans craignaient pour l’avenir de Vinny.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Vinny a été battu. Des flashbacks sur le moment où Paul l’a battu il y a quelques années. #Emmerdale.”

Un autre a écrit : « Darren as-tu vu Mandy ? Elle vous tuera si vous blessez son petit garçon ! #emmerdale“

Un troisième écrit : “Vinny ne mérite pas d’être battu.”

Est-ce la dernière fois que nous avons vu Darren ?

À venir, Mandy est horrifiée lorsqu’elle le trouve meurtri et battu.

Mandy fait savoir à Vinny qu’elle ne voulait pas qu’il suive les traces de son père joueur.

Vinny prend conscience de la gravité de sa spirale et s’excuse auprès de Mandy pour son comportement récent.

Mais Mandy ne lui en tient pas rigueur et lui propose à la place une chambre chez les Dingles.

Alors que Vinny emménage dans la maison, Mandy a une idée qui pourrait considérablement l’aider financièrement.

Elle suggère de louer Mill Cottage plutôt que de le vendre.

Comment va réagir Vinny ?

TVI

Mandy inquiète son fils s’il suit les traces de son père[/caption]

TVI

Vinny admet que sa vie est en spirale[/caption]