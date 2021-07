Les fans d’Emmerdale craignent le pire pour Billy Fletcher alors que Liam le blâme pour le meurtre brutal de Leanna

Les fans d’EMMERDALE craignent pour Billy Fletcher après que Liam l’ait blâmé pour le meurtre brutal de sa fille Leanna.

Leanna a été jetée sur un pont par Meena Jutla après avoir découvert qu’elle avait assassiné sa meilleure amie Nadine.

L’infirmière maléfique a réussi à couvrir ses traces et a été ravie lorsque la mort de Leanna a été déclarée accidentelle.

Mais les téléspectateurs savent que Liam est convaincu que la mort de sa fille n’était pas un accident – ​​et que quelqu’un l’a brutalement assassinée.

Dans l’épisode de ce soir, Liam s’est mis à découvrir qui était cette personne alors qu’il faisait irruption dans le magasin et demandait pourquoi la police avait parlé à Jacob.

Lorsque David a insisté sur le fait que son fils Jacob n’avait rien à voir avec la mort de Leanna, il a ajouté que la police avait parlé à tous ceux qui avaient vu Leanne la nuit de sa mort.

Il a ensuite laissé tomber la bombe selon laquelle cela incluait Dan, qui avait vu Leanna parler à Billy avant sa mort.

Liam est sorti en trombe et s’est précipité pour trouver Billy, l’accusant d’avoir tué sa fille.

Lorsque Liam a demandé de savoir de quoi ils parlaient, un Billy énervé lui a dit : « Elle était bouleversée. Elle renvoyait sa fête et se contentait de se promener.

« Quoi d’autre? » Liam a demandé à savoir.

« Pas beaucoup. Necking prosecco comme si c’était une sorte de concours. Je viens de lui dire. J’ai suggéré qu’elle s’y remette et qu’elle l’oublie.

« Oublié de quoi ? » demanda Liam.

« Elle et Jacob. C’est pourquoi elle était bouleversée », a expliqué Billy.

Mais Liam n’en voulait pas et demanda : « Alors pas elle et toi ? Tu l’as entraînée et tu lui as brisé le cœur comme il l’a fait.

Quand Billy a insisté sur le fait qu’il la laisserait tomber doucement et qu’elle était déjà passée à autre chose, Liam a dit: « Mais elle est quand même venue te voir. »

« Non, nous nous sommes croisés », a répondu Billy.

« Et puis quelqu’un d’autre l’a fait. Sur le pont, heurté ou poussé, s’écria Liam en regardant Billy avec méfiance.





Les fans d’Emmerdale étaient terrifiés pour Billy.

L’un d’eux a tweeté: « pauvre liam, c’est douloureux #Emmerdale. »

Un autre a ajouté: « Tout le monde veut vous aider Liam #Emmerdale. »

Un troisième est intervenu : « Liam ne peut pas accuser tout le monde. Cela ne l’aidera pas dans son deuil #Emmerdale.