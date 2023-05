Les fans d’Emmerdale convaincus qu’ils ont grondé la véritable identité de Caleb dans la torsion de l’ADN de Dingle

Les fans d’EMMERDALE sont convaincus qu’il y a plus qu’il n’y paraît en ce qui concerne l’identité de Caleb Milligan.

Le mystère qui l’entoure a continué de se dévoiler au cours des derniers mois, mais de nombreux téléspectateurs ne savent toujours pas si Caleb, interprété par l’acteur Will Ash, est vraiment celui qu’il prétend être.

TVI

Les fans ont spéculé sur le vrai père de Caleb[/caption] TVI

Ils ne sont pas convaincus que Frank Tate est son vrai père[/caption] TVI

Les fans pensent que cela pourrait être Zak Dingle à la place[/caption]

On pense qu’il est le fils secret de Frank Tate et Faith Dingle et est arrivé dans les Dales à la recherche de ses demi-frères et sœurs Cain (Jeff Hordley) et Chas Dingle (Lucy Pargeter).

Cependant, les téléspectateurs savent qu’il vise vraiment à mettre en faillite Kim Tate (Claire King) dans le but de reprendre ce qui « est à lui ».

Caleb est furieux que Kim ait laissé son père Frank mourir et insiste sur le fait qu’il est l’héritier légitime de Home Farm et qu’il devrait être le millionnaire au lieu de Kim.

Il a même traîné son fils secret Nicky (Lewis Cope) avec lui sans lui permettre de connaître sa vraie famille Dingle.

Nicky a espionné Kim et a noué une « fausse » romance avec Gabby Thomas (Rosie Bentham) que Caleb a insisté pour qu’il voie jusqu’au mariage malgré la découverte qu’il est gay et dans une relation avec un homme nommé Ally.

Mais lors d’un test ADN de choc, les fans pensent que Caleb n’est pas le fils de Frank et qu’il est en fait un Dingle à part entière.

Certains téléspectateurs ont émis l’hypothèse que Caleb pourrait en fait être le fils de Zak et Faith, faisant de lui le frère à part entière de Cain.

Un fan a déclaré: « Rappelez-vous quand Zak a marié Mandy et Butch pour qu’il puisse garder la c ** shack de Dingle, sommes-nous sûrs que Caleb n’est pas vraiment le fils de Zak? Il sent juste le même droit effaré #emmerdale. [sic]

Un autre a ajouté : « Caleb pourrait-il être le fils de Zak comme Caïn ?

Un troisième a écrit: « Ils inventeront n’importe quelle histoire, tout comme Zak s’avère être Cain Dad et non Shadrach. »

Cependant, un fan a affirmé que ce serait l’amant secret de Nicky, Ally, qui ferait tomber la paire.

En spéculant qu’Ally travaille avec Kim, ils ont écrit: « Ma grande torsion (écoutez-moi) Ally travaille pour Kim et enchaîne Nicky et Caleb? Kim n’est pas aussi stupide qu’elle le prétend. Rappelez-vous cette scène à l’extérieur de la tombe de Frank.

TVI

Nicky a été enfilé pour le trajet[/caption]