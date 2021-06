Les fans d’Emmerdale choqués alors qu’Ethan Anderson élimine Luke Posner pour avoir utilisé une application de rencontres gay

Les fans d’EMMERDALE sont sous le choc après qu’Ethan Anderson ait sorti Luke Posner en utilisant des applications de rencontres gay avec sa mère Wendy.

L’avocat – qui est joué par l’acteur Emile John dans le feuilleton ITV – a découvert que Luke était l’homme qui lui avait envoyé un message et l’a confronté dans l’épisode de ce soir.

ITV

Ethan a sorti Luke en utilisant des applications de rencontres avec sa mère Wendy[/caption]

« Combien de mecs vraiment hétéros passent le temps sur une application de rencontres gay juste pour rire ? » demanda-t-il à Luc.

«Tu m’as fait tomber et c’est malade. Qu’est-ce que vous aimez – l’attention ou le pouvoir ?

«Je ne peux pas entendre que c’était juste un rire à nouveau, alors vous allez devoir faire mieux. Vous avez fait la même chose à Steven et maintenant vous faites la même chose à Vic.

Luke a insisté sur le fait qu’il n’était pas gay et a essayé d’amener Ethan à garder son secret.

ITV

Luke a insisté sur le fait qu’il n’était pas gay et a essayé d’amener Ethan à garder son secret[/caption]

« Écoutez, je comprends – je suis allé trop loin », a-t-il déclaré.

« Je n’aurais pas dû envoyer les photos. J’essaye de m’excuser ici. Lorsque vous avez demandé à vous rencontrer, j’ai tout de suite reculé – c’est pourquoi je vous ai bloqué.

« J’aime les plaisanteries – tout ce que je sais, c’est que je suis content de Victoria. Il ne se passe rien et je ne suis pas gay non plus.

«Je n’ai rien fait de mal et je n’ai pas trompé Vic pas une seule fois. Je n’ai rien à faire ni à affronter. Je sais ce que je veux et c’est Vic donc si tu te tais… »

Mais à ce moment-là, Wendy entra et réalisa que quelque chose n’allait pas alors qu’Ethan sortait en trombe, elle le suivait et exigeait la vérité.

Elle a crié : « Est-ce qu’il se passe quelque chose entre vous et Luke ? As-tu une liaison ?”

Ethan lui a dit : « Non. Crois-moi Wendy, il ne se passe rien entre moi et Luke.

« Il a envoyé des messages aux gars sur une application de rencontres. Écoute, ça ne va pas disparaître Wendy, tu as peut-être besoin d’avoir des mots avant que plus de gens ne soient blessés ?





Les fans étaient sous le choc quand Ethan sortait avec désinvolture Luke – encore une fois.

L’un d’eux a écrit : « Pourquoi avez-vous dit à Wendy Ethan ? Luke aurait dû dire à Wendy ce qu’il faisait, pas toi ? Ce n’était pas à ta place de faire ça.

Un deuxième a déclaré : « Ffs Ethan. CE N’EST PAS À VOUS DE LE DIRE.

Un autre a ajouté: « Ethan ignore, Luke a du mal à sortir, ne le poussez pas. »